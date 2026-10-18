李連杰自認不是一個很好的演員　揭演藝生涯最大缺點：我說做不到

現年63歲、有「功夫皇帝」之稱的國際功夫巨星李連杰，近年淡出影壇、專心修行。日前，他在一段訪問影片中大談對自己數十年演員生涯的看法，竟出人意料地自我否定，直言：「我不是一個很好的演員。」訪談中，他更爆出當年拍攝經典電影《笑傲江湖II東方不敗》時，因無法理解角色「同時愛上5個女人」而與導演徐克發生的爆笑對話。

63歲的李連杰被譽為「功夫皇帝」。（李連杰IG圖片）

李連杰淡出影壇、專心修行。（微博@李連杰）

自認太理性缺乏「瘋子」特質

影片中，當被問到人生是否有過特別瘋狂的經歷時，李連杰坦言自己從小到大都是一個喜歡思考、喜歡理性的人，因此瘋狂的經歷相對較少，「所以不會是一個很好的演員。大家都聽過，導演是個騙子，演員是個瘋子，觀眾是個傻子。」

李連杰坦言自己從小到大都是一個喜歡思考、喜歡理性的人，因此瘋狂的經歷相對較少。（小紅書截圖）

李連杰自認不是一個很好的演員。（小紅書截圖）

李連杰解釋，「騙子」導演想辦法，透過鏡頭與一切的科技把不真實、不發生的事情說成真的；而演員則要像瘋子一樣，把不真的事演成真事似的，讓觀眾看得稀裡糊塗，「明明不是真的，就變成『哇，真的發生了』那種狀態，當然這只是開玩笑的。」不過李連杰認為，要成為一個演員，必須能完全放掉自我，才能演活瘋子或高人，「這才沒有自己的痕跡。」但他坦承自己性格太過理性：「所以我會放不開自己，去演繹一個我不認同的角色，會有這種卡（關）。」

李連杰稱：「大家都聽過，導演是個騙子，演員是個瘋子，觀眾是個傻子。」（小紅書截圖）

李連杰解釋演員是「瘋子」，是因為要像瘋子一樣，把不真的事演成真事。（小紅書截圖）

拍《東方不敗》難理解「一男愛五女」 徐克一句話突破盲點

談到演藝生涯中最大的「卡關」，李連杰特別提及當年拍攝經典武俠片《笑傲江湖II東方不敗》的趣事。他在片中飾演「令狐沖」，需要與5個女孩談戀愛，這讓理性至上的他徹底困惑，「我當時就卡住了。」他回憶當時直接找導演徐克理論：「導演啊，這五個人你告訴我，我真的是愛誰？我跟誰是友情？我跟誰是親情？」沒想到徐克當場吐槽：「他說哎呀，5個人都可以愛啊！你見一個愛一個，5個人都很好啊，因為每個人都對你好，你每個人都愛啊！」

李連杰認為，要成為一個演員，必須能完全放下自我。（小紅書截圖）

李連杰坦言放不開自己，去演繹一個自己不認同的角色。（小紅書截圖）

李連杰聽後大感驚訝，直呼：「我說怎麼可以啊？」徐克隨即反問他：「你是不是受到一妻一夫制的這個婚姻鎖死了？古代的不是啊！而且江湖瀟灑，那才叫英雄好漢！」對此，李連杰笑言自己當時說：「我說做不到啊！」因為這種設定對他而言太不理性。但這部電影最終卻成為經典。

李連杰演藝生涯中最大的關卡，原來是在拍攝經典武俠片《笑傲江湖II東方不敗》的時候發生。（小紅書截圖）

李連杰稱電影中需要與5個女孩談戀愛，這讓理性至上的他徹底困惑。（小紅書截圖）

李連杰稱電影中需要與5個女孩談戀愛，徐克叫他代入見一個愛一個。（小紅書截圖）

李連杰稱當時徐克問他：「你是不是受到一妻一夫制的這個婚姻鎖死了？」（小紅書截圖）

仍熱愛電影視為業餘愛好

李連杰表示，演員需要完全進入那個時空與時代，「沒人說你，李連杰價值觀同不同意。但那個時空、那個人，他應當是做這個事情，是合情合理的。」李連杰強調自己仍然熱愛電影，只是如今已將其視為業餘愛好，但他未來仍然會尋找自己最喜歡的事情去做。網民看了影片後，大讚李連杰謙虛：「你是好演員！」、「太謙虛了吧，影帝還不是好演員嗎？但讚成您說的，演員只是一份職業，應該找到自己的愛好，擁有更廣闊的人生。」更有影迷直言：「不愧是我從小到大的男神，三觀很正。對待愛的人死心塌地，不愛的也不撕，該給的盡力給足，坦然面對有擔當！」