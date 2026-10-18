陳浩民蔣麗莎和好如初雙雙出席校慶　力讚太太母校打卡合照勁恩愛

藝人陳浩民與太太蔣麗莎結婚15年，婚後育有三女一子。兩人人前人後表現恩愛，卻在直播中互數對方。陳浩民早前在直播中公開評價妻子不滿生活現狀，直斥：「貪得無厭」；蔣麗莎怒極反擊，公開揭露丈夫曾買房子給前女友，結果血本無歸。不過如今兩人已和好，近日陳浩民更陪蔣麗莎出席中學校慶，同場十分恩愛。

陳浩民蔣麗莎夫婦。（葉志明 攝）

陳浩民陪蔣麗莎出席中學校慶

近日陳浩民陪蔣麗莎出席湖南長沙雅禮中學120周年校慶。蔣麗莎戴上黑超，打扮隨性又斯文，陳浩民則以一身黑色半正式打扮出席校慶。陳浩民和蔣麗莎一同接受訪問，蔣麗莎介紹自己是畢業生，又透露到場後向陳浩民介紹母校，陳浩民則笑言非常感謝學校，「為我打造了一個這麼優秀的太太。」兩人除了雙雙受訪外，又與同場校友一齊打卡影相，相信兩公婆已「床頭打架床尾和」，和好如初。

蔣麗莎爆料陳浩民婚前全額出資為前任置業。（影片截圖）

陳浩民出手阻攔蔣麗莎維護前任，並承諾賺取同樣的幾千萬原交給她。（影片截圖）

陳浩民出手阻攔蔣麗莎維護前任，承諾賺取同樣的幾千萬元交給她。（影片截圖）

夫妻同歷杜拜戰火死裏逃生

雖然陳浩民兩公婆曾公開吵架，但兩人合拍度極高，同樣愛買名牌，又喜歡周遊列國，二人更曾經歷過生死一線。兩人早前身處阿聯酋杜拜時，意外捲入當地的突發戰火，Lisa更曾在社交平台貼出緊急警報截圖，直言是「人生第二次收到轟炸警報」，連日擔驚受怕。

由於當時機位緊張，他們最初只能買到兩張機票，同行父母原本堅持讓出機票，擔心二人子女年紀尚輕，需要人照顧，幸在臨出發前又再成功購得機票，一家人終平安飛返香港。經歷過猶如鬼門關前走一趟的逃命歷程，陳浩民與蔣麗莎現在更加珍惜與家人相處的時光，吵架絕對無法影響兩人感情。

陳浩民陪蔣麗莎出席中學校慶。（小紅書）