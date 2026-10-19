現年65歲的資深藝人吳毅將，90年代活躍香港電影圈，最為人熟知的必定是他飾演兇殘社會大佬、變態色魔等反派角色。近年他將事業重心轉戰內地，除了參與影視作品之外，亦頻頻獲邀出席商演登台，憑藉昔日凶神惡煞的形象極受內地觀眾歡迎。不過，顧家的吳毅將，只要有空暇便會回港陪伴家人，私底下的他與螢幕形象截然不同。日前，有網民在香港一間戲院偶遇吳毅將與太太唐麗球（波波），夫妻二人十指緊扣拍拖睇戲，場面甜蜜爆燈。

吳毅將凶神惡煞的樣子，令觀眾印象深刻。（劇照）

吳毅將近年主力轉戰內地發展事業，除了參與影視作品之外，亦頻頻獲邀出席商演登台，依然咁Man咁有型。（影片截圖）

與太太十指緊扣 變溫柔人夫

從網民分享的影片可見，吳毅將當天身穿簡單舒適的白色短袖T恤，配搭寬鬆牛仔褲，戴上墨鏡，側背一個斜背包，雖然略帶少少中年發福，但整體身材依然保持得相當魁梧健碩，霸氣不減。而身旁港姐季軍太太唐麗球，則身穿灰色T恤配破洞牛仔褲，保養得宜，氣質依然，兩公婆襯到絕。昔日在電影中喊殺喊打、眼神凌厲的吳毅將，當天臉上全無半分戾氣，取而代之的是滿臉燦爛笑容，而最引人注目的是，吳毅將全程牢牢十指緊扣牽著唐麗球的手，兩人一路上有說有笑，唐麗球更不時轉頭對著鏡頭微笑招呼，盡顯老夫老妻的默契與甜蜜。

吳毅將與太太唐麗球拍拖睇戲被網民捕獲。（小紅書截圖）

兩公婆都保養得非常好。（小紅書截圖）

吳毅將雖然有少少中年發福，但依然霸氣十足。（小紅書截圖）

博主也忍不住感嘆道：「吳毅將攜太太唐麗球喺電影院看電影，非常恩愛！有人說『壞人』演得越壞，真實生活中越是好人，一點沒錯，夫妻倆非常和藹！」博主更盛讚吳毅將是「港片黃金時代的癲狂反派天花板，一雙眼神自帶殺氣，可現實中非常和善；結婚20多年依舊恩愛如初，這才是真正的硬漢柔情。」影片發布後，大批網民紛紛留言圍觀大讚：「就是真的很好」、「好有活力狀態好好啊！」、「吳越老越慈祥」、「波波保養不錯，還有點少女味」、「最有型的反派，他妻子也超漂亮，一對壁人」。

夫妻十指緊扣，好sweet。（小紅書截圖）

還非常友善，一點都不惡。（小紅書截圖）

全程不鬆手。（小紅書截圖）

唐麗球親解23年婚姻「御夫術」

唐麗球早前接受《香港01》訪問時，大方分享與老公吳毅將結婚23年的相處點滴。談到「御夫術」，唐麗球笑言：「我邊有御夫啊？我冇御人㗎！其實我個人真係冇乜脾氣，你知唔知？你激得嬲我呢個人呢，係好叻㗎，我諗我冇發脾氣都有二十幾三十年。好多時大家相處，我都冇乜脾氣，所以佢真係好幸福，係因為我佢先咁幸福㗎！」

唐麗球早前接受《香港01》訪問時，大方分享與老公吳毅將結婚23年的相處點滴。（資料圖片）

談到如何處理夫妻間的矛盾與衝突，她說：「我最鍾意呢，就係離開現場！最好㗎，我自己都經常同啲朋友講，千萬唔好正面衝突。因為越鬧越傷，越鬧，講啲嘢就越難聽！所以我同啲朋友講，兩公婆有衝突，離開現場先，大家停一停。因為每個人性格唔同嘛，好似佢以前性格好火爆，老咗就收咗好多啦，依家順晒、收晒火，收晒皮，哈哈。」

唐麗球與吳毅將結婚23年恩愛如初。（微博圖片）

談老公常在內地工作，會否擔心有誘惑：「女人？我反而唔驚喎！我反而驚佢一個人喺外面有事，驚佢火爆同人嘈，反而我唔驚女人，因為我好明白，如果一個男人喺出面要玩，你點樣管呢？我哋要互相信任。我一早已經同佢講：『我一次不忠，百次不容！我好信任你，你都要好信任我，我唔會 Check 你，亦唔會問你咁多，但如果你要走或者搵到第二個，你一定要同我講，我唔會留你。』大家清清楚楚，但唔好瞞住我！如果瞞得到，OK 我唔知道就算，但瞞唔到就要講。我唯一嘅要求就係信任，我唔會問咁多，只要知佢安全、返到酒店報個平安就得㗎啦。」

唐麗球對老公非常有信心。（資料圖片）

吳毅將之前接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，透露曾經因大動脈血管撕裂，被判定有三成機會癱瘓甚至死亡。（YouTube影片截圖）

大動脈血管撕裂險死

吳毅將睇落很健碩，但原來曾經險死！一年前接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，透露曾經因大動脈血管撕裂，被判定有三成機會癱瘓甚至死亡。吳毅將透露當時是頸部的大動脈血管撕裂，但幸好是由上而下撕裂，沒有影響腦部：「如果向腦部即刻就好危險，咁佢就向咗下面（撕裂），向心臟嗰邊就影響咗個腎。」吳毅將憶述出事前身體已響起警號：「因為我經常做運動，點解我行10分鐘都會腰痠背痛呢？之前乜都唔知，後尾一照發現有半個腎有陰影，啲血唔到呀。因為有條血管，佢生咗喺大動脈側邊，嗰條血管愈泵愈脹，就吸收咗，將你嘅血流咗落去，冇去到個腎嗰度。」

吳毅將之前接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，透露曾經因大動脈血管撕裂，被判定有三成機會癱瘓甚至死亡。（YouTube影片截圖）

吳毅將指這個病可以由很多原因引致，例如工作壓力、飲食、年紀，甚至運動過量亦可能引發問題：「後生嗰時谷得犀利，一上Gym玩三、四粒鐘㗎！操得好勁，可能因為咁……又飲酒啦，嗰陣時又食煙，又要日夜捱夜拍戲，好多方面影響到我。」而吳毅將大病亦令太太唐麗球非常擔心：「醫生仲同我講，佢話有30%你可能會癱，有可能會死。我話如果我癱，你哋真係唔好救返我，癱呢我不如走喇，我眯埋對眼，生人都好過啲，傷心吓就算，癱呢，佢一世都陪住我呢，都唔知要服侍到幾時，大家辛苦。我糾結咗好耐做唔做，終於做咗，好慶幸感恩，大步檻過。」而吳毅將完成搭橋手術後已沒有大礙，但現時要注意生活檢點，需服食降血壓藥，改變飲食習慣，不可太肥膩及吃太多肉類，要做適當的運動，但就要避免太過劇烈。