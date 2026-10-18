披荊斬棘｜余文樂情緒崩潰掩面痛哭　網民力撐真情流露更具感染力

內地爆紅綜藝節目《披荊斬棘2026》第五次公演日前（17日）播出，香港代表余文樂與隊友王以太、米卡在直播舞台上合作演唱經典歌曲《我用什麼把你留住》，可惜在獻唱接近尾聲時，余文樂一度因情緒崩潰而掩面落淚，未能完整唱完個人部分。事後他在社交平台上跟隊友道歉，表示當時沒有控制好情緒，非常擔心個人的失誤會拖累整個部落的比賽成績。

香港代表余文樂與隊友王以太、米卡在直播舞台上合作演唱經典歌曲《我用什麼把你留住》。（節目畫面）

可惜在獻唱接近尾聲時，余文樂一度因情緒崩潰而掩面落淚。（節目畫面）

余文樂未能完整唱完個人部分。（節目畫面）

余文樂因關於親人的私人原因台上情緒崩潰

至於為何會在直播舞台的關鍵時刻情緒失控，余文樂透露背後涉及了「比較私人且關於親人」的原因，但不便在公開舞台上細說。而隊友王以太與米卡則在第一時間上前給予擁抱安慰。其後余文樂昨日凌晨3時在社交平台上載了三人的舞台照，並留言寫道：「今天我對我的表演真的很自責 浪費了隊友的心血 綵排了100次都沒有問題 但就在舞台那一次失準 我很過不去 可是這就是直播的魅力 只有一次機會 好與壞也就一次 抱歉以太 抱歉米卡」，字裡行間滿滿自責。

余文樂透露背後涉及了「比較私人且關於親人」的原因，但不便在公開舞台上細說。（節目畫面）

網民撐真情流露更具感染力。（節目畫面）

網民撐真情流露更具感染力

事件引起大批網民熱議，不少網友與觀眾認為，直播舞台極具考驗與不可預測性，而余文樂勇於承擔責任的態度亦展現了責任感及擔當：「其實不用道歉啊，非粉，我甚至覺得情緒外露的那一句失誤很有點睛之筆的味道……有一種不完美的完美，你們這組唱的非常棒我很喜歡，反覆聽了好幾次了」、「你做的已經足夠好了 你沒有給他們拖後腿 直播的魅力在於誰都可能會有失誤的一次 但是昨晚那個舞台 你們三完成的足夠好足夠優秀 別內耗樂哥 真的已經很棒了」、「不用如此自責，唱錯一個字，哽咽一句話，並不會影響這首歌的表達」。