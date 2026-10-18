張曦雯受訪忘形爆粗鬧張智霖「X街」嚇窒對方 網民：跟得吳卓羲多

《璀璨之城》眾演員日前邊食飯邊睇劇，並接受娛樂新聞台主持王鎮泉訪問，講到劇中張智霖（Chilam）、吳卓羲各有渣男行為，先是Chilam高調迎娶高海寧，令情婦陳曉華心碎以死相逼；再有吳卓羲趁老婆張曦雯沖涼與高海寧激咀。訪問中，Chilam問張曦雯覺得點，她讚做得好好，並入戲地衝口而出笑罵：「渣男，X街啦你！」Chilam一秒被嚇親：「嘩，唔講得㗎呢兩個字！」網民都認為張曦雯跟得緋聞男友吳卓羲多，所以被「傳染」到受訪期間忘我爆粗，笑言：「唱K教出來的好事」。

訪問中，Chilam問張曦雯覺得點，她讚做得好好，並入戲地笑罵：「渣男，X街啦你！」Chilam一秒被嚇親：「嘩，唔講得㗎呢兩個字！」（無綫娛樂新聞台）

張曦雯一句「X街」令全場藝人哭笑不得。（無綫娛樂新聞台）

張曦雯叫「直出」爆粗片 張智霖江美儀借機開吳卓羲緋聞玩笑

張曦雯似乎不知道唔出得街，一臉茫然：「係咩？」江美儀見狀也說：「係呀！唔得㗎！」並叫張曦雯再鬧多次，將上一段剪走，於是張曦雯補第二Take就說：「衰人嚟㗎！人渣嚟㗎！」王鎮泉即問：「你想我嘟咗佢定係剪出嚟呀？」張曦雯毫不畏懼說：「直情出啦！」令主持及眾人都大笑。美儀姐則補充：「我第一次見張曦雯咁真性情呀！真係第一次見。」Chilam與美儀趁機開張曦雯及吳卓羲緋聞玩笑，Chilam：「佢唔係因為我做得好定唔好，佢自己已經嬲咗……」美儀續說：「嬲官孝君（吳卓羲角色）！」Chilam：「Exactly！」

張曦雯似乎不知道唔出得街，一臉茫然：「係咩？」江美儀見狀也說：「係呀！唔得㗎！」並叫張曦雯再鬧多次，將上一段剪走，於是張曦雯補第二Take就說：「衰人嚟㗎！人渣嚟㗎！」（無綫娛樂新聞台）

王鎮泉即問：「你想我嘟咗佢定係剪出嚟呀？」張曦雯毫不畏懼說：「直情出啦！」令主持及眾人都大笑。（無綫娛樂新聞台）

Chilam與美儀趁機開張曦雯及吳卓羲緋聞玩笑，Chilam：「佢唔係因為我做得好定唔好，佢自己已經嬲咗……」美儀續說：「嬲官孝君（吳卓羲角色）！」Chilam：「Exactly！」（無綫娛樂新聞台）

女神形象反差惹熱議 網民：跟得吳卓羲多

雖然講粗口好平常，但張曦雯過往一向斯文有氣質，網民對她忽然「爆粗」都始料不及，並認為她應該是受到緋聞男友吳卓羲影響，留言：「哈哈 兩個都喺鏡頭前真性情講粗口，啱晒」、「跟得吳卓羲多」、「唱K教出來的好事」、「開始係吳卓羲嘅人」、「又好少叫佢講啲咁粗俗嘅說話喎，真係有樣學樣啦😂」，也有人覺得張曦雯的反差很可愛：「Cls Kelly點解可以咁可愛 條片已經唔知loop咗幾多次 已被Q暈」

雖然講粗口好平常，但張曦雯過往一向斯文有氣質，網民對她忽然「爆粗」都始料不及，並認為她應該是受到緋聞男友吳卓羲影響，同時認為這種反差可愛。（資料圖片）

網民留言：「哈哈 兩個都喺鏡頭前真性情講粗口，啱哂」、「跟得吳卓羲多」、「唱K教出來的好事」、「開始係吳卓羲嘅人」、「又好少叫佢講啲咁粗俗嘅說話喎，真係有樣學樣啦」

吳卓羲過往多次鏡頭前爆粗 「佢好X勁」、「X知」成經典名場面

網民之所以覺得張曦雯被吳卓羲影響，因為過往吳卓羲不止一次在節目或公開場合忘形爆粗，他拍《大灣仔的夜2》時當住張智霖、謝天華說：「佢好X勁㗎！」去讚人唱歌好厲害，結果全車靜晒，不過節目字幕就寫成「他好冷靜的」；而去年接受訪問，吳卓羲又說了句「佢X知啦」，不過下秒就急急澄清：「佢實知呀！實呀！你係咪好傳媒嚟㗎？」並因這一幕令「你係咪好傳媒？」成為金句，網民都相當喜歡。

吳卓羲難掩激動心情說道：「佢好X勁㗎佢！」（節目截圖）

講完結之後自己都呆滯。（節目截圖）

去年接受訪問，吳卓羲又說了句「佢X知啦」，令傳媒嘩然。（資料圖片）