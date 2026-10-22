港姐冠軍林鈺洧由300呎屋搬入豪宅 憶20歲打三份工分期供名牌袋

現年31歲的2022年香港小姐冠軍林鈺洧（Denice），近年憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「羅拉」一角而成功入屋，但隨着劇集完結，她早前出席活動接受《香港01》訪問時坦言暫未有新劇拍攝工作，更自爆曾主動向監製「叩門」爭取機會，目前靠積蓄生活。林鈺洧今年透露原來擁有俗稱「平安卡」的建造業安全訓練證明書，但暫時無意轉行。林鈺洧近來積極經營小紅書，分享個人故事。日前她拍片分享人生第一個買的名牌袋，並指當年打三份工、分期付款都一定要買。

林鈺洧（Denice）擁有四分一英國血統。（資料圖片）

林鈺洧之前曾在IG上載與愛犬在家中的合照。 （IG圖片）

林鈺洧經常出入馬場。（IG/@denicelams）

林鈺洧曬人生首個名牌袋

林鈺洧近日拍片分享人生首個購買的名牌手袋。林鈺洧指20歲時因模特兒工作關係時時要去不同場合見人，便入手該款名牌手袋，她用了12個月分期付款，當作生日禮物。林鈺洧指20歲時除了做模特兒外，還要打多兩份工，換言之是三份工，加上自己住，「使費比較大，唔想一次過畀5位數字嘅錢。」直至兩年後她才買了另一款靚袋。林鈺洧坦言對這個手袋感情深厚，因見證了她打拚的歲月，她說：「記得而家過上好日子都唔好忘記以前嘅困難。」

林鈺洧分享泳裝照。（ig@denicelams）

林鈺洧身材很好。（ig@denicelams）

300呎蝸居搬入豪宅

林鈺洧自當選港姐冠軍後，演藝事業發展平平，曝光率與工作量都不多，近期僅在《愛·回家之開心速遞》中飾演「接龍初戀Cafe」侍應、人稱「港版羅拉」的常駐角色。然而，她的生活水平卻與工作量成反比。近年她被發現早已由昔日當選時的300呎蝸居，搬到現時寬敞舒適的豪宅，閒時出入五星級酒店歎High Tea、坐遊艇出海，周身名牌，財力驚人。

林鈺洧分享人生第一個名牌手袋。（小紅書@林鈺洧Denice Lam）

林鈺洧透露20歲時想買一個能見人的手袋。（小紅書@林鈺洧Denice Lam）

林鈺洧分期付款都要買！（小紅書@林鈺洧Denice Lam）