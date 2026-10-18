東張西望｜放蛇隱世神醫　不問診直賣假紙兼警告：唔可以俾人查到

TVB資訊節目《東張西望》今晚（18日）播出一條震撼的預告片，揭發本港疑似有「隱世神醫」違法售賣虛假病假紙，甚至提供索償保險的「特製」單據，吸引大批人登門「求助，場面極為誇張。

《東張西望》今晚（18日）播出一條震撼的預告片，揭發本港疑似有「隱世神醫」違法售賣虛假病假紙。（《東張西望》截圖）

根據預告片內容，《東張西望》工作人員親身「放蛇」深入該診所。（《東張西望》截圖）

該名被稱為「隱世神醫」的男子直接表示假的病假紙要錢。（《東張西望》截圖）

放多少日隨你開。（《東張西望》截圖）

《東張》親身放蛇 神醫「不看病」直接問開幾多日假

根據預告片內容，《東張西望》工作人員親身「放蛇」深入該診所。片段開始時，即展示多張簽署好的醫生證明書（Medical Certificate）。隨後畫面播出放蛇工作人員走進診所後，直接問：「今日我攞咗假，有冇得寫嘢（病假紙）啊？」該名被稱為「隱世神醫」的男子隨即熟練地回答：「如果假假要錢！你自己要求幾多日？」當工作人員表示需要「四日」時，對方毫不猶豫地開價：「四日啊？四日收$100！」完全無需經過任何問診或身體檢查，程序簡單得令人咋舌。

四日假假紙，100蚊有交易。（《東張西望》截圖）

Claim保險都有。（《東張西望》截圖）

Claim錢金額有得「寫大啲」？（《東張西望》截圖）

原來不可以超出1000蚊。（《東張西望》截圖）

包辦保險索償單據 叮囑：不可以被查到

除了開病假紙，另一位工作人員則提出：「我想Claim（索償）保險啊，有冇得寫大啲（金額）？」神醫隨即開出條款，指金額「唔可以超過一千蚊，六百八十蚊可以」。預告片旁白更諷刺指該名中醫「唔使檢查，一望就知你有咩病；萬事有商量，最緊要畀錢！」此外，片段中該名神醫亦相當警惕，向放蛇人員「教路」並警告：「唔可以俾人查到，我呢度係賣病假紙！」顯見其深知有關行為已涉嫌違法。

680蚊就可以。（《東張西望》截圖）

片段中該名神醫亦相當警惕，向放蛇人員「教路」並警告：「唔可以俾人查到」。（《東張西望》截圖）

片段中該名神醫亦相當警惕，向放蛇人員「教路」並警告：「唔可以俾人查到」。（《東張西望》截圖）

應診環境狹窄陳舊 門外大排長龍

預告片中亦首度曝光該「隱世神醫」應診的場所環境。診所內部空間極度狹小，陳設相當陳舊且雜亂無章。室內擺設了古舊的木櫃、中藥櫃、甚至設有「跌打骨傷」的告示牌與人體穴位模型；桌上擺滿各式雜物、茶壺及文書用品，環境衛生與整體氛圍均與專業診所相去甚遠。而最令人震驚的是，診所門外的走廊及樓梯口，站滿登門「求診」的人，等候人潮一路延伸至樓梯口。旁白形容現場「日日排到出樓梯口，收錢收到手軟」，畫面令人難以置信。

應診環境狹窄陳舊。（《東張西望》截圖）

室內擺設了古舊的木櫃、中藥櫃、甚至設有「跌打骨傷」的告示牌與人體穴位模型等。（《東張西望》截圖）

室內擺設了古舊的木櫃、中藥櫃、甚至設有「跌打骨傷」的告示牌與人體穴位模型等。（《東張西望》截圖）