趙璧渝撐袁澧林勇敢　慶幸拍劇冇被性騷擾：我拍親密戲問得好清楚

無綫藝人趙璧渝（Osanna）日前現身出席好友黃嘉樂的驗車真人騷活動，專程到場力撐好友。兩人自合作劇集《法言人》後已甚少碰面，趙璧渝大讚今次重聚非常難得，更對嘉樂跨界挑戰深感佩服：「知道嘉樂參加真人騷，佢而家變成咗升級驗車師傅，我覺得呢件事都係非常之難得，同埋好犀利，因為佢真係花咗兩個月再多啲嘅時間去認真學呢件事，多一技傍身，好好呀！」雖然她自己早已考獲駕駛執照，但暫時冇車：「我而家冇車，不過我都好鍾意揸車嘅，但係香港停車場真係太貴喇！我努力緊，第日如果真係有需要買車，我就會搵佢幫手。」

無綫藝人趙璧渝（Osanna）日前現身出席好友黃嘉樂的驗車真人騷活動，專程到場力撐好友。（鄧穎琪攝）

趙璧渝大讚嘉樂跨界挑戰令人佩服：「知道嘉樂參加真人騷，佢而家變成咗升級驗車師傅，我覺得呢件事都係非常之難得，同埋好犀利，因為佢真係花咗兩個月再多啲嘅時間去認真學呢件事，多一技傍身，好好呀！」（鄧穎琪攝）

手握三部劇集存貨 趙璧渝副業做瑜伽頌缽導師

談到演藝工作，趙璧渝透露手頭上有三部劇集存貨《模仿人生》、《玫瑰戰爭》及《風華背後》待播出，感恩表示：「托賴，上年都好努力工作！」並透露稍後亦會重返無綫開拍新劇。在上半年未開劇的空檔期，她積極拓展演藝事業以外的新領域，化身瑜伽及頌缽導師開設工作坊，問到生意如何，她說：「都開心嘅，而家都有幾個定期會搵我做頌缽嘅客人，瑜伽就我有同其他人Crossover，自己一個力量唔係好夠，夾埋其他人，香薰頌缽、香薰治療，唔使咁辛苦。」

（Instagram：osannachiupikyu）

她積極拓展演藝事業以外的新領域，化身瑜伽及頌缽導師開設工作坊。（Instagram：osannachiupikyu）

避談鹹豬手男藝人黑名單 力撐袁澧林勇敢發聲樹榜樣

早前趙璧渝曾於專訪中提及圈中的「鹹豬手男藝人黑名單」，並提到有女演員被抽水後勇敢發聲，被問到此事時，她就避談指：「上次都講咗啦，今次唔回應。」不過提到袁澧林（Angela Yuen）日前撰千字文揭露被男記者冒犯，以及遭言語性騷擾、矮化女性等行為，趙璧渝則力撐袁澧林是個好榜樣：「首先我覺得佢好勇敢，亦都係一個好嘅榜樣，佢去話俾人聽，咁其實個重點唔係邊一次或者邊一個人，我諗佢都係帶出呢個意思，要佢俾返個界線。我見鍾雪瑩都係咁講，俾返個界線，清晰啲表達，唔好令到有誤會發生，我諗呢個都係佢哋想表達嘅事，就未必話獨立係一件事或者一個人。我自己都覺得好好呀，佢哋去Voice out，亦都好多人comment、like，呢個風氣幾好。」

袁澧林（Angela Yuen）日前撰千字文揭露被男記者冒犯，以及遭言語性騷擾、矮化女性等行為，趙璧渝則力撐袁澧林是個好榜樣：「首先我覺得佢好勇敢，亦都係一個好嘅榜樣。我自己都覺得好好呀，佢哋去Voice out，亦都好多人comment、like，呢個風氣幾好。」（鄧穎琪攝）

認同女性應勇敢表達界線：大家工作都唔想又不愉快事情

問到若事情發生在自己身上會否出聲，她慶幸未遇過，但若真的發生，會以冷靜、成熟的態度去處理，亦認同事前溝通清楚是最好的解決方法。袁澧林曾於帖文寫道：「公開發聲的代價，往往沉重得令人難以承受。」對於有女演員可能怕影響工作機會或得罪人，被性騷擾都不敢出聲，她表示：「我諗都要睇返件事嘅程度，或者係咪真實，係咪人哋係唔小心定係點，要搞返清楚先至去講。你話工唔工作呢樣嘢，大家都係出嚟工作，大家都唔想有不愉快事情發生，所以一開始大家傾清楚，都係一個好方法，好似阿Sa（蔡卓妍）咁講。」

對於有女演員可能怕影響工作機會或得罪人，被性騷擾都不敢出聲，她表示：「你話工唔工作呢樣嘢，大家都係出嚟工作，大家都唔想有不愉快事情發生，所以一開始大家傾清楚，都係一個好方法，好似阿Sa（蔡卓妍）咁講。」（鄧穎琪攝）

拍戲自帶距離感未曾被冒犯 笑稱收工一秒即閃：太沉醉自己世界

對於圈中常有男性被講完一些不尊重人的說話後推搪「講笑啫」，趙璧渝直言自己未遇過，可能與她個性比較有距離感有關：「我個人本身自己都係比較……我會帶少少距離感。同埋你知一開工拍嘢，做戲我要投入，我會Focus咗喺自己個劇本度，準備個戲，所以我喺現場未必好留意到身邊嘅人講嘢，未必會聽到，或者佢同我講嘢，我都直頭唔知，都冇理到，唔得閒理咁多嘢，變咗我就冇乜呢個咁嘅經歷同埋hard feeling。」她更笑稱大家收工通常都是「一秒閃人」：「可能我太沉醉喺自己世界，你知收工又大家一秒鐘就走，大家都係咁，一收工就『換衫！走喇！』所以真係冇。」

對於圈中常有男性被講完一些不尊重人的說話後推搪「講笑啫」，趙璧渝直言自己未遇過：「我會帶少少距離感。同埋你知一開工拍嘢，做戲我要投入，我會Focus咗喺自己個劇本度，準備個戲，所以我喺現場未必好留意到身邊嘅人講嘢，未必會聽到，或者佢同我講嘢，我都直頭唔知，都冇理到，唔得閒理咁多嘢。」（鄧穎琪攝）

拍親密戲必打爛沙盆問到篤 大讚男對手紳士從未被加戲

問到拍攝期間有否試過被突然加親熱戲？趙璧渝直言在無綫拍戲制度分明，尺度與事前溝通皆十分清晰，加上自己性格容易緊張，每次拍親密戲前都必定打爛沙盆問到篤：「TVB任何嘢，第一尺度，第二如果有啲咩比較親密嘅戲，一定溝通清楚。同埋我係緊張大師，所以一有呢啲我一定會同對手、導演，問清楚陣間點樣點樣，我要點樣做，點樣配合，一定要傾得好清楚。我經驗唔係好多，你睇返啲戲都知我唔係好多呢方面嘅經驗，但係都有試過嘅，所以有嘅時候我一定會好緊張問清楚，當你傾清楚嘅時候，就冇呢件事發生，同埋遇到嘅對手都好好，呢個都係我好appreciate 。」她力撐歷來遇過的男對手極具紳士風度，全是顧家好男人，問到哪位演員最好，她卻抱歉表示：「未出街呀！出咗街我真係可以講，但係真係未出街，所以唔講得住。」