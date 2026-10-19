女神配對計劃2｜俞可程4招狂電Oscar 零距離咬耳仔問男方有否心動

TVB《女神配對計劃2》昨晚第七集，兩位隱藏女神梁超怡、陳星妤終於出場，雖然兩位都電力非凡，引來不少求愛勇者心心眼，但俞可程依然搶鏡，昨晚製作組為了加快雙方交流步伐，加設了「心跳電話亭」，讓求愛勇者與女神一同迫在一個陝窄的電話亭，女神要用盡辦法令男方心跳加速，當中俞可程最進取，令Oscar方智弘難以招架！

俞可程今集相當性感。

其中俞可程將「電力」發揮到極致，先穿了一條極低胸的晚裝，而她同Oscar在電話亭期間，俞可程不時要Oscar看著她，又試過在Oscar手心寫字，又試過用信封托Oscar下巴，更走向Oscar耳邊低聲說：「你而家心唔心動？」，令Oscar 心跳去到每分鐘128下，場面相當挑逗。

節目播出後俞可程亦有在社交平台發文，她說：「今集嘅心跳電話亭，為咗要令對方心跳加速，我已用盡我畢生嘅功力。」而今集為何俞可程要出盡法寶要電暈Oscar，主要是兩位隱藏女神來勢洶洶，在今集Oscar曾在密至見過陳星妤，二人更玩了吃「鞋帶糖」，有超近距離接觸，Oscar心跳去到每分鐘153下。面對電力驚人的陳星妤，俞可程要守住Oscar當然要主動出盡招數，希望Oscar不會被搶走。

《女神配對計劃2》自播出後，Oscar方智弘在第一集出場，而成為最大焦點，身貌俊朗又識唱歌，為追夢做歌手，要做冷氣技工，不過就心得五位女神喜歡，早前他就受到俞可程、何沛珈想發展的對象。