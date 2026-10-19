方力申曬愛女爬樓梯曝光半億獨立屋　海量奢華收藏品如小型藝術館

現年46歲的方力申去年與葉萱（Maple）結婚，育有愛女方愛嘉（Isla）後即變「寵女狂魔」，經常在社交平台分享湊女日常。昨日（18日）小方在IG曬出愛女Isla在家中爬樓梯的片段，可見只有10個月大的Isla手腳有力非常靈活，更不時展露可愛笑容，女兒的超強運動神經引起網民關注，更意外曝光了方力申的半億豪宅。

方力申去年與葉萱（Maple）結婚。（IG圖片）

方力申育有愛女方愛嘉（Isla）後即變「寵女狂魔」，經常在社交平台分享湊女日常。（IG圖片）

Isla同小方餅印一樣！（IG圖片）

方力申愛女運動神經驚人

小方發文透露愛女Isla已經識落樓梯：「Isla 最近生緊門牙喇，見嘢就想擺入口；而家仲識得落埋樓梯，越嚟越危險，真係要睇到實。」有不少網民看到後，除了大讚Isla的可愛笑容，更指其運動神經發達：「真係幾醒喎😂」、「超級可愛」、「同你好似樣！」、「嘩！手腳好協調，好穩呀！又determined 👍🏻爬上又得，倒後爬又得，好好嘅前庭系統訓練呀！叻豬😘」、「啲手腳仔好有力！」

昨日（18日）小方在IG曬出愛女Isla在家中爬樓梯的片段。（IG圖片）

可見只有10個月大的Isla手腳有力非常靈活，更不時展露可愛笑容。（IG圖片）

大批網民激讚Isla手腳有力，運動神經發達。（IG圖片）

方力申近半億豪宅曝光 珍藏藝術品

方力申於2017年以4,450萬元買入元朗首譽獨立屋，該洋房實用面積3,365方呎，屋苑是喜愛享受憩靜之富豪生活首選，保安度極高。小方的豪宅空間感十足，複式樓梯旁的牆身掛滿當代名畫，客廳及走廊亦陳列了大量珍罕雕塑、Figure及NBA球星簽名收藏品。有指單是擺放在座廁旁的日常藝術擺設，索價已高達200萬元，全屋藝術珍藏琳瑯滿目，猶如小型藝術館。

方力申於2017年以4,450萬元買入元朗首譽獨立屋，該洋房實用面積3,365方呎，屋苑是喜愛享受憩靜之富豪生活首選，保安度極高。（YouTube/@alex fong）

複式樓梯旁的牆身掛滿當代名畫，客廳及走廊亦陳列了大量珍罕雕塑、Figure及NBA球星簽名收藏品。（IG圖片）

家中擁有錦鯉池、私人Gym

雖然小方很少在社交平台公開自己屋企，但過去曾在聖誕節曬出家中聖誕樹，目測接近3米高，能夠容下這麼大的聖誕樹，家中面積可想而知。另外，方力申過去曾在限時動態分享家中有游泳池一樣大的錦鯉池，相信是家中的花園位置，亦試過曝光家中戶外位置做Gym。

方力申過去曾在限時動態分享家中有游泳池一樣大的錦鯉池。（IG圖片）

方力申在家中做Gym！（IG圖片）

能夠在家中擺放這麼大棵聖誕樹，家中面積可想而知。（IG圖片）

收藏天價藝術品身家「億億聲」

方力申絕對是娛樂圈的隱形富豪。身為畫廊老闆方毓仁之子，小方自2005年起在父親薰陶下，收藏逾百件天價的藝術品，笑言藝術品如「煲醋」越老越香，更曾被方爸爸踢爆兒子身家「億億聲」。加上他早年炒樓斬獲逾千萬，又與胞弟及其他朋友合資7位數字購入團體馬「將俠」及「將義」，榮升馬主，絕對是名副其實的「鑽石級」好爸爸。