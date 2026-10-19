女神配對計劃2｜阮嘉敏揀Hepta 入電話亭 東東心碎流淚

由林盛斌（Bob）主持的 TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 2》，逢周日晚八點半翡翠台播映。昨晚（播出）第七集《女神 2》，12 位求愛勇者吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）及關經翰（Oswald），與五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、郭珮文（Juliana），2 位隱藏女神梁超怡（Chiuyi）及陳星妤（Yvette），齊齊挑戰刺激感及粉紅氣泡泡滿滿的「心跳」主題考驗，以超近距離打造「心跳回憶」。

昨晚一集有兩大焦點，分別是 Mandy、Hepta 及東東的三角關係，以及 Oscar 極搶手被 4 位女神睇中！先說 Mandy，雖然全世界都覺得她與東東是一對，但向來為人公平兼會顧及所有人感受的 Mandy，最終敲定選擇 Hepta 入心跳電話亭，令兩位男當事人、金牌媒人 Bob 及花生團大為震驚。Mandy 選擇 Hepta 原因：「上次玩摺衫我揀咗丁標，其實嗰日我係內疚咗成日嘅，我到今日都記住呢件事，下次我要跟番自己心意。同埋佢（Hepta）為我做咗好多嘢架，我話我唔食飯因為一來驚肥，同埋我話我唔想咬雞脾（驚整花個妝），佢就即刻行咗去幫我剝肉，呢件事淨係我哥哥幫我做過。」

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對於 Mandy 冇揀自己，東東雖然表現震驚，但他第一反應是主動和 Hepta 換位置讓對方企Mandy 隔籬，相當細心。為顧及東東感受，Mandy 選完 Hepta 後亦有第一時間向東東解釋：「其實我上一段戀愛係諗住結婚架真係，所以我嚟參加呢個節目，我唔想再戀愛腦」、「我真係想揀個我合適架，會想試吓同佢（Hepta）去認識多啲，係嘅，我覺得咁樣都對你公平，可能你都會希望我選擇你係深思熟慮諗過，但我冇覺得你唔好。」對此，東東雖然忍不住掉淚，但他一再強調尊重 Mandy，表現大方：「她想要了解其他的男孩，我覺得完全是可以的呀，畢竟合適最重要吧」、「她有她的選擇嘛，我理解，但這是我的生理反應。」

其實 Mandy 揀 Hepta 確實相當合理，首先在拍攝開始前，Hepta 已為 Mandy 準備了眼藥水、之後在心跳電話亭開始前，Hepta 又準備了集合 Mandy「最愛食物」+「生日願望」的「快樂小狗格仔餅」。之後進入電話亭前，並非圈中人的 Hepta 竟細心地問 Mandy：「你邊邊面靚呀？」令 Mandy 及花生團 Maggie 都為之驚艷，Maggie：「佢好 sweet 呀，連邊邊面都顧埋佢。」之後，Mandy 直接向 Hepta 盡訴心中情，內容極之坦白真誠：「我想畀你知道，初初你唔係我鍾意嘅類型，真嘅，但你做啲嘢都真係幾感動」、「因為咁大個女冇，人好似頭先咁你搣啲肉畀我食，我諗細個哥哥幫我做過，所以嗰吓我都感動嘅」、「哥哥係我最親嘅人，佢陪住我長大。」由於 Mandy 說時極度感動兼眼濕濕，為了安慰 Mandy，Hepta 接連三次輕拍 Mandy 的頭，令全場興奮尖叫。

與 Hepta 同樣細心的 Mandy 續說：「其實好多嘢你有做哩，我係有睇到」、「你同東東企埋一齊架嘛，咁我就諗點解你要咁傻，要同東東企埋一齊搶前面張櫈呢？佢咁大隻，但因為我知你因為知東東聽唔明廣東話，所以你喺側邊解釋番畀佢聽，嗰吓我就覺得你係有同理心嘅人」、「可能當全世界都覺得我淨係對一個人有好感，但你冇放棄、冇氣餒，所以我嗰日同你講 Sorry，我 promise 下次有機會一定揀你，我一直都有等呢個機會。」而 Mandy 最終亦說到做到。至於 Hepta，除了對 Mandy 百般細心呵護，就連對對手東東也是相當照顧。除了上文 Mandy提及的為東東充當翻譯員，Hepta 昨晚一集知道東東為「落選」不開心，馬上第一時間拍東東膊頭示意安慰；之後，當東東落淚時，Hepta 又馬上掏出帶備的紙巾給東東拭淚，令花生團及網民均大為驚艷，網民：「重點係佢有帶紙巾，真係好加分。」Hepta 昨晚的洗版式好評，精選如下（太多未能盡錄）：「鍾意幫人之餘，幫嗰個係佢競爭對手，情緒非常穩定（睇佢心跳），今集加晒佢分」、「Hepta 真係一個超級大好人，鏡頭內外唔單止對女神好貼心，連競爭對手佢都會好關照」、「個個回合（無論贏輸）都大方笑笑口唔令女方尷尬難做，嗰種真心照顧其他人嘅舉動，對 Hepta 加分」、「Yesss 對心儀嘅女仔好唔代表啲咩，但對身邊嘅人都好好，就證明佢真係一個有同理心、善良嘅人。」

經過昨晚一集，Hepta 與東東支持者平分春色，不少網民認為 Mandy 相當難揀，並祝福兩位好男人就算未能與 Mandy 配對成功，日後都能找到好姻緣。Hepta一夜爆紅，自然要起吓佢底，根據資料，Hepta 職業是量化交易員，年薪 50 萬港元，專長是排球及業餘健身，動靜皆宜。Hepta 報名《女神 2》時，已展現其超強專一面，首先在擇偶條件一欄，他直接寫「Mandy 就係我嘅理想型」，之後參加節目原因一欄，他亦是只因喜歡 Mandy：「如果Mandy 畀隱藏女神取代退出節目，我會同佢一齊退出」，專一程度，達至 Man 爆境界。另昨晚一集，Mandy 不但展現了大方得體、說到做到為人公道一面，處理戀愛事宜亦相當成熟，絕非「戀愛腦」，完美人設獲網民洗版式點讚，直指 Mandy 是兩季女神中性格最好一位，封她為「最強女神」。網民：「睇完今集《女神 2》，真係對 Mandy 改觀，係一個性格好好，思想成熟，好得體嘅女仔，值得搵到好好嘅另一半」、「真女神，成熟,拍拖以結婚為目標，揀 Hepta 防止自己戀愛腦，又有同理心顧及所有人感受」、「佢今集個妝好靚，同埋有知性美。」