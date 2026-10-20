女神配對計劃2｜何沛珈壓力爆煲淚崩：我好似做乜都係錯

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》開播以來收視不錯，連帶一眾女神也成為網民焦點，評論永遠有讚亦有彈，但何沛珈（Roxanne）在社交平台Threads上，慘遭網民圍剿，由「綠茶婊」、「扮機心女」到「工作態度差」。

面對這場突如其來的網絡風暴，一向給人感覺堅強的何沛珈，接受《香港01》獨家專訪時，終於按捺不住內心的委屈，淚灑當場。「妹妹問我，點算啊家姐？你係咪要退出娛樂圈啊？」而最多的負評入面，何沛珈感到最委屈的是指她的工作態度，她說：「好似將我六年的努力抹殺咗，我傷心嘅位係呢到，我努力咗咁耐，因為幾篇文章，好似令我一路以嚟嘅辛苦就白費咗。」

何沛珈說到最近的負評，突然傷心落淚。

原本不想參加《女神配對計劃2》

何沛嘉透露，自己最初並非主動報名，而是經藝員科接觸節目組。當時她剛剛恢復單身，原本只當作一次認識朋友的機會，未料面試時被問到不少感情和成長經歷。她形容自己沒有刻意隱瞞，因為真人騷不像劇集，沒有完整劇本和固定人設，參加者需要把自己的感受帶進鏡頭之內。正因如此，當時她反而選擇先拒絕邀請。

何沛珈原先拒絕劇組的邀請，她等到自己可以接受認識新朋友時才找劇組。

拒絕的原因，並非不想認識新朋友，而是她認為自己尚未完全放下上一段感情。如果在內心仍然混亂的時候開始另一段認識，對節目內其他人並不公平。她說，真人騷是把自己的心「拎出嚟」，若然心仍未整理乾淨，便很難真誠面對每一個人。

約一個月後，何沛珈覺得自己終於與過去告別，於是主動問製作組是否仍然需要她。令她意外的是，對方沒有太多考慮便表示歡迎，甚至像一直等待她回來。這份信任，成為她重新踏進節目的其中一個原因。

何沛珈與院浩棕再見亦是朋友。

初時拍戀綜不懂得適應

《女神配對計劃2》播放了七集，觀眾看到各位女神同男參者有很多互動，但其實她們相處的時間很少，有些更只得十分鐘。「 而家播咗六集，但其實我哋相處咗兩日，每個男仔加埋，如果未傾過偈嘅，可能見咗幾分鐘，因為一到休息時間，男女各自有休息室，當其時見咗兩日，我哋都無交換個電話，單憑玩遊戲我哋對佢哋嘅觀察，然之後佢哋贏咗，我哋就有機會傾偈，跟住判斷我對呢個人有冇好感㗎啫。」

由於相處時間少，以何沛珈希望以最真實的反應去拍攝，所以拍攝初時她也不懂怎去玩這個戀綜，而之後節目播出街後，就開始越來越多負評出現，連她自己亦開始應付不了，何沛嘉說：「我覺得其實以前對於我的聲音，我覺得每一次不同的節目出來，都一定會有，這個世界就一定會有人喜歡你，有人未必那麼喜歡你。但是我沒有想過今次會那麼多人討論我，真的沒有想過。」

何沛珈很坦白表示與求愛勇者Tony真的不過電。

被網友無中生有批評工作態度 最為難受

「我覺得一開始最令我不開心嘅係，講我嘅工作態度。因為就話《東張》幕後的人爆料，我知道《東張》嘅人唔會咁做，因為他們都很關心我，平時我哋嘅合作都很愉快。監製祥哥（楊永祥）或者很多導演，佢哋都有WhatsApp問我，跟著大家都話《東張》就撐妳，仲問我會唔會想喺《東張》錄影廠講返件事。我就覺得既然你哋咁撐我，即係有人爆料呢啲嘢係假㗎啦，我不需要理會。」

「但點解發酵得越來越勁呢？我入行六年，其實這六年我都好努力工作。譬如拍劇，我都試過瞓後巷，我都很努力去⋯⋯即係劇本要我做嘅嘢，或者是導演希望我做到嘅嘢，我都會好努力去完成，但而家唔知一啲咩人出嚟講嘢，好似將我六年嘅努力抹殺咗咁，我傷心嘅位係呢到，我努力咗咁耐，因為幾篇文章，好似令我一路以嚟嘅辛苦就白費咗。即是我傷心的位置。我做了那麼久努力，只不過因為一幾篇的文章，就令到我好像一路以來的辛苦就白費了。 」

何沛珈想起被網友質疑工作態度，即時流下眼淚。

「同埋我真係唔係咁樣對人，我而家已經delete咗Threads，我唔敢開。因為他們都有話我對人的態度係點啦，那我覺得我未必可以滿足到令到每一個人都覺得我對佢好，但是我都好努力去對人表達我的禮貌。即是我最不開心的就是說工作，因為我入得嚟做藝人，我就嚟做嘢，我嚟做主持，我嚟演戲，我就是想做好我的工，想打好這份工。但是我沒有想到這幾篇的文字就好像將我所有的東西都清得一乾二淨。」

《女神配對計劃2》現時何沛嘉與俞可程都對Oscar有興趣。

被網友不斷攻擊，不單止令何沛嘉陷入自我懷疑，她表示更不敢同Oscar方智弘繼續了解，「我係會想繼續了解Oscar，我真係對佢有興趣，因為之後都有機會傾過偈，但係⋯⋯我而家畀人鬧到咁，我都要諗下再繼唔繼續同呢個男仔溝通囉，因為我唔想害咗人哋，我有同過Oscar講，我話『我而家負評滿滿呀，你會唔會考慮唔好接觸我咁多？』因為我好驚，自己唔好嘅新聞，我嘅印象唔好會影響佢，佢26歲仔，啱啱出道，又咁努力，為咗揾多幾個錢，又去洗冷氣，前途無可限量，我覺得我好似污穢咗⋯⋯我驚染污咗佢，（咁佢點覆你？)佢畀我嘅答案係surprise，我以前試過有同其他人，講過類似嘅說話，其他人畀我嘅反應係『唔駛擔心，啲嘢順其自然啦』，但佢話『妳唔駛驚我喎，我可以負擔到』，但我唔想因為自己有污點，而影響其他人。」