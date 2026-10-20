女神配對計劃2｜何沛珈回應被指綠茶婊 陳若思點讚負評真相

《女神配對計畫2》播出後，何沛珈被網友圍攻，除了無中生有指她工作有問題，更有不少網友指她是綠茶婊，更甚的是節目中其中一位女神陳若思Amber，竟然有點讚一個何沛珈的負評。

陳若思點讚了一個何沛珈負評，引起了不少誤會。

被網友指是「綠茶婊」何沛珈顯得一頭霧水。「我仲走去問監製綠茶婊即係咩意思？人哋話即係扮柔弱、扮豬食老虎。但我喺鏡頭前從來唔會將脆弱一面擺出嚟，我只想帶畀大家正面、開心嘅感覺。」她強調自己是一個堅強的人，只有在晚上獨自一人時，才會流露出身為普通女孩的脆弱。

對於陳若思點讚負評，何沛嘉沒有放在心，更表示事後有同對方吃甜品。

至於被指「搶男仔」，她解釋在表達好感前，已私下詢問過同場女神Kanis（俞可程）的意見。「大家都係啱啱識，Kanis都話想繼續了解其他人，我先覺得可以去試下表達好感，根本唔存在『搶』呢回事。」

早前，同屆港姐兼節目好姊妹陳若思（Amber）被發現點讚了一篇批評何沛珈的負面帖文，隨即引發「好姊妹反目」的羅生門。何沛珈對此一笑置之，親自為好姊妹平反：「其實佢Like完無耐已經即刻Send截圖畀我，話自己大禍喇，太耐無玩Threads『肥手指』錯手撳到，已經即刻Unlike。」

何沛珈大方表示完全沒有將此事放在心上：「我話傻妹嚟㗎，做咩咁緊張！我哋感情完全無事，早排萬聖節仲一齊扮阿婆去玩，又會約出嚟食甜品。」