葉子楣認戀伍詠薇亡夫翁江培　爆倒模追女招數：跳舞kiss伸脷

現年60歲的一代性感女神葉子楣近日作客HOY TV節目《九運會客室》，無預警拋出震撼彈，當被節目組要求說出一個未公開秘密時，她即大爆年輕時曾與主持伍詠薇的首任亡夫翁江培有一段情！兩女大方核對翁生當年的追女招數，發現連邀約坐勞斯萊斯、跳慢舞兼「伸脷Kiss」都一模一樣，但葉子楣強調雙方「未發生過關係」。伍姑娘聽罷激動彈起扮嬲，最後更笑到標晒眼水！

葉子楣作客HOY TV節目《九運會客室》。（YouTube@HOY媒體網絡）

葉子楣大爆料，透露曾與伍詠薇亡夫翁江培拍拖。（YouTube@HOY媒體網絡）

翁江培被踢爆跟葉子楣分手後追求伍詠薇

在節目上，葉子楣和伍詠薇巧合地穿上一白一黑的露膊衫，葉子楣透露自己比伍詠薇更早認識翁江培，伍詠薇叉腰質問：「喂，佢真係溝過你呀？你唔出聲嘅！」葉子楣見狀即勸對方冷靜，並說：「你唔使咁緊張，係，但冇嘢，未發生過關係，坐低。」葉子楣續解釋：「因為我對得（住）佢，我好傷心。」

此時，另一主持Brian突破盲點問：「即係你say no，佢先至溝佢（指住伍詠薇）！」此話一出，伍姑娘更加激動地扮嬲大叫：「我依家條氣唔順，雖然你已經唔喺度......喂呀，你搶我啲嘢？」葉子楣急急澄清，指當年翁生仍未認識伍詠薇。

伍詠薇緊張質問細節。（YouTube@HOY媒體網絡）

扮到好嬲。（YouTube@HOY媒體網絡）

叉埋腰。（YouTube@HOY媒體網絡）

葉子楣揭相戀經過 自嘲鍾意窮鬼

伍姑娘冷靜下來後坦言，一直以為只是流言，沒想到真有其事。葉子楣解釋當年極少向人提及這段情，並自嘲當時的擇偶口味：「我剩係鍾意窮鬼吖嘛，我冇同有錢佬（分手）揀咗個窮，嗰時有錢佬帶晒成班人食飯，全部都好勁，咁翁生喺度，佢知我同有錢佬甩咗，就同我講『其實我好欣賞你』。」

葉子楣坦言將秘密隱瞞至今的原因：「我一直冇講，就算見到你（伍詠薇）都冇講，全部都唔講，講嚟做咩啫。好好朋友都唔講，真係咁啱呢個節目，我覺得要精彩啲，成日問嚟問去都係醫生（已故男友）。」得知前夫眼光獨到，伍詠薇亦大讚亡夫：「真係識貨，要揀揀個好啲。」

Brain狂笑。（YouTube@HOY媒體網絡）

聽到O嘴。（YouTube@HOY媒體網絡）

追女招數全公開 葉子楣爆跳舞突伸脷

最搞笑的一幕，莫過於兩人對質當年的拍拖細節。葉子楣大方分享翁生的浪漫招數：「佢嗰時又係揸勞斯來斯嚟接我。」伍詠薇聽罷即傾斜身子感嘆：「咪得一架，唉，原來你坐過嗰個位嘅，嗰個位咁多人坐過暖笠笠。」葉子楣繼續說：「佢好浪漫㗎喎，鍾意帶你去Sing Along（歌廳）。」伍詠薇即回應：「即係你去過嗰啲地方，我都去過囉，ok？」

講到戲肉，葉子楣大爆男方的親暱舉動：「佢真係好浪漫喎，一聽慢歌就同你出去跳慢舞，但佢太高，佢跳舞嗰陣時係咪鍾意同你咀嘴....係佢教我打茄輪（法式濕吻）㗎，鍾意跳舞突然間伸脷，嗱我冇講大話啦！佢仲話我條脷好軟熟，搞到我（以後）一同人kiss（親吻）慣咗伸脷。」

發現亡夫追女招數「倒模」重現，伍詠薇笑到標眼水，並感嘆人生奇妙：「人生就係咁奇妙，大家坐埋一齊分享佢拍過拖嘅男人，即係我嫁過嘅男人，其實幾奇妙。好笑，冇錯，佢講嘅嘢冇錯，係，佢講嘅嘢同佢做返晒嘅嘢一模一樣，譬如坐嗰架車呀、跳舞，好浪漫嘅。」

葉子楣爆翁生倒模追女招數，好鍾意跳舞時kiss，仲伸脷。（YouTube@HOY媒體網絡）

當面對質？！（YouTube@HOY媒體網絡）

新婚13日喪夫 捲1.7億遺產風波

現年57歲的伍詠薇在20歲時，邂逅了比她年長31歲的會計師事務所高級合夥人翁江培。她曾坦言在亦師亦友的翁江培身上找到了父愛的慰藉。兩人在1990年結婚，當時伍詠薇年僅21歲。然而造化弄人，兩人新婚僅短短13日，翁江培陪同伍詠薇到深圳登台期間，突然心臟病發猝死，令伍姑娘大受打擊。

當年翁江培離世後，外界曾盛傳伍詠薇全數繼承了亡夫高達1.7億港元的豐厚遺產，令她飽受夫家阻撓及外界非議，更曾被指責「剋夫」。她後來多次澄清並無此事，經過長達十多年的遺產官司糾紛，最終她僅分得約900萬港元的法定遺產。

伍詠薇21歲與會計師事務所高級合夥人翁江培結婚，但對方卻在婚後13日突然心臟病發猝逝，使伍姑娘背負「劏豬凳」污名多時。（無綫節目截圖）

伍詠參選亞姐，係當年熱門之一。（截圖）

伍詠參選亞姐，係當年熱門之一。（截圖）

伍詠薇於1989年在富商翁江培的鼓勵下參選亞姐，最後奪得《最上鏡小姐》殊榮。（christineng＠IG）

伍詠薇與現任丈夫練海棠l。（christineng＠IG）