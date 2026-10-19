65歲顏福偉近況曝光淡出多年依然大隻　曾捲非禮案與鄧浩光傳緋聞

「白花油王子」顏福偉身家顯赫，是名門顏玉瑩家族後人，打從80年代起已管理白花油國際有限公司家族生意，後來更成為集團執董兼行政總裁，但他一直都有個歌手夢，除了夾Band、開唱片公司及推出過多張唱片，亦主唱多首白花油廣告主題曲，《愛多八十年》更唱到街知巷聞。近日有網民捕獲顏福偉與好友余安安現身港鐵，曝光了最新近況，凍齡樣貌及Fit爆身形引起網民熱議。

「白花油王子」顏福偉身家顯赫，是名門顏玉瑩家族後人。（MV截圖）

顏福偉的首本名曲《愛多八十年》唱到街知巷聞，更打上過勁歌金榜。（MV截圖）

顏福偉去年曾擔任《中年好聲音4》的海選評審。（TVB Anywhere）

顏福偉依然大隻 樣貌身材極凍齡

日前有網民在港鐵香港站偶遇顏福偉與好友余安安，穿上深色T恤及白色褲的顏福偉擁有一身古銅色皮膚，精神飽滿容光煥發，身形依然大隻，樣貌與當年獻唱《愛多八十年》時沒有大分別，完全不似已經65歲。而身穿黑色西裝外套，內搭白色T恤及牛仔褲的余安安，則星味十足，當有粉絲要求合照都來者不拒，貼地又親民。

日前有網民在港鐵香港站偶遇顏福偉與好友余安安。（小紅書/@相遇香港娛樂）

顏福偉擁有一身古銅色皮膚，精神飽滿容光煥發，身形依然大隻。（小紅書/@相遇香港娛樂）

余安安星味十足。（小紅書/@相遇香港娛樂）

顏福偉曾捲非禮案 與鄧浩光傳緋聞

顏福偉曾於2007年捲入的士非禮男司機案，最終被控罪名成立，判處社會服務令。顏福偉因非禮案而曝光其性取向，更坦承雙性戀，並曾表示男女都冇所謂，怕失戀及患得患失的愛情，所以自己習慣一個人。雖然顏福偉曾經公開談及有同性密友，但經常鄧浩光無論公開還是私下都形影不離，更被影到一同夜蒲，而傳出同性緋聞。對於這段傳緋聞，顏福偉澄清對方不是「我杯茶」：「我同鄧浩光8歲已經認識，一齊游水，相識超過4、50年。」