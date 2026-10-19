文雋誤報梅艷芳骨灰被盜進展　認冇Fact Check拍片向媒體衷心致歉

已故天后梅艷芳63歲冥壽10月10日當日，其歌迷會發聲明指自今年7月起，拜祭時發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，緊急呼籲廣大市民提供線索及合力尋找，事件引起各界熱議。資深電影人及編劇文雋昨日（18日）在個人YouTube頻道節目《有時碌一look》指收到梅艷芳「芳心薈」會長Eva傳來的消息，並引述消息透露梅姐骨灰被盜的重大案情突破，更指盜骨灰的是寶蓮禪寺員工「阿強」，更表示「阿強」已潛逃東南亞。對於誤信AI片段而誤報，文雋今日（19日）下午再出片，承認冇Fact Check並衷心致歉。

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指自今年7月起，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳的骨灰原本安放在大嶼山海會塔，靈位名字非梅艷芳而是「珠女」。（香港01記者攝）

文雋認冇Fact Check

文雋在新片指昨日誤報梅艷芳骨灰被盜進展引起風波，必須對自己所說的負責及澄清，他直言看到「芳心薈」會長Eva傳來的片段後大感興奮，所以承認疏忽冇認真Check：「我呢係有啲疏忽嘅，冇認真fact check。你知道呢，每日喺呢個手機上邊呢種氾濫咧，你係嚟唔切每條片都fact check 㗎嘛。咁但係當時嘅心情咧就係『嘩！好耐呢件事有突破！』咁巴不得即刻同人哋分享。」

文雋在新片指昨日誤報梅艷芳骨灰被盜進展引起風波，必須對自己所說的負責及澄清。（YouTube/@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）

他續指當然有看過發片的平台，這個新成立的平台中近十段片段的內容全是關於梅艷芳，雖然配音聽得出是AI，但片段中的配圖及事件經過而令自己誤信為真：「咁但係佢入面嗰啲配圖呀，同埋成件事講到，如果唔係因為後尾啲人一路提醒我，我當然係信真啦。因為「七月上旬」，同埋呢係個旅遊嘅車，因為呢啲都係曾經國際歌迷會，係向大家公開呼籲過。」最後由媒體朋友告知，才知道是假消息。

文雋向媒體衷心致歉。（YouTube/@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）

文雋向媒體衷心致歉

文雋透露昨晚「芳心薈」會長Eva亦有對外廣發訊息，承認疏忽沒有Fact Check。而文雋則表示：「我當然唔係推卸責任，因為我都係有啲疏忽嘅，但係我覺得唔適宜一齊澄清，各自澄清囉！因為我同你一齊澄清，好似我同你成為一個團夥，咁呢個係好唔適當，所以Sorry Eva，大家各自面對。」另外，文雋再向媒體衷心致歉：「我應承咗今日出咗條片澄清之後，亦向所有曾經引述我說話嘅媒體Say sorry，因為係我嘅疏忽嚟嘅，你知道依家個網絡平台，真真假假好難分辨。」更表示AI出現後，已經進入真假難分、以假亂真、同現實混為一齊的世界，並表示以後都會更加小心。