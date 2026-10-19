敖嘉年突做眼部手術包紗布　唔處理恐留肉粒：醫生要放膿打針好痛

現年50歲的敖嘉年昨日（19日）突然在IG限時動態上載左眼貼滿紗布的照片，透露剛完成手術。他幽默笑指「人臉辨識唔到」，令人擔心。《香港01》聯絡敖嘉年，他以短訊錄音詳細交代病情，透露因眼睫毛倒生發炎致嚴重「眼挑針」（麥粒腫），更直言在眼皮打麻醉針一刻「最痛」！

敖嘉年今日突然在IG限時動態上載自拍照，相中見他戴着口罩，左眼被厚厚的紗布完全遮蓋。剛完成手術的他不忘幽默報平安，寫道：「人臉辨識唔到🤣好彩仲記得手機密碼。手術完成，好快康復💪🏻」。

敖嘉年最近做眼部手術，致部份工作被迫暫停。（ig@ngokanin）

睫毛倒插發炎變第三期眼挑針

敖嘉年回覆《香港01》時表示最初是因為眼睫毛倒生引致發炎：「喺個眼簾上邊眼線位嗰度，有條眼睫毛倒轉，可能插咗入去個位致發炎，之前冇試過。」 他透露一開始以為只是普通眼挑針，但情況持續未見好轉：「開頭眼挑針咁樣，痛痛地啦，去睇醫生後叫我要熱敷同搽啲藥膏，大約一個星期左右，佢開始嗰粒嘢比較大，無走到，仲硬硬地。」他將相片傳給醫生看後，情況已刻不容緩：「醫生話『呢個去到第三、四期嘞，無辦法，要開刀將佢裏面嘅所有嗰啲嘢放晒出嚟』，醫生形容為芝士，好核突，要放晒出嚟。」

貼住紗布。（ig@ngokanin）

眼皮打麻醉針最痛 急找專科恐留肉粒

敖嘉年指這類嚴重的眼挑針若不及時處理後果嚴重：「隻眼呢，佢嗰啲眼挑針好少生，但係因為佢比較嚴重，咁要醫生放膿，如果唔係佢再等硬化咗就麻煩，所以即刻要搵專科去做手術，放咗啲膿。」他引述醫生指，若拖延處理，膿包硬化後會與肌肉融為一體，屆時便會永遠留有一粒「肉粒」。

談到手術過程，敖嘉年坦言相當受罪：「最痛係咩呢，最痛就係你打麻醉針喺個眼皮嗰度，嗰吓最痛！你打完就無反應，麻醉藥過咗都唔會話好痛。」由於術後眼部會瘀黑數天，他無奈表示必須暫停部分幕前工作：「有啲工作我都停咗，或者調動時間，但電台唔使出鏡就唔怕。我都係第一次生呢啲，冇辦法。」他更自爆被友人取笑是否經常偷看沖涼，敖嘉年笑說：「我話係呀，我成日偷睇我隻貓沖涼。」