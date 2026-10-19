三代同糖｜車婉婉被問會否點讚HOY處境劇 爆笑反擊：你陰我

無綫處境劇《三代同糖》近日劇情進入高潮，劇中飾演主要角色「唐萬里」的吳若希（Jinny），因劇情安排而被「明升暗降」發配至「烏旺達」，劇中一眾角色為其舉辦告別儀式，催淚的情節與充滿不捨的劇照隨即引發大批網民熱烈討論。

車婉婉、黑妹（李麗霞）今日出席活動。（盧振輝攝）

事實上，吳若希近日頻傳因演繹方式被指浮誇，加上早前於社交平台點讚對台 HOY 全新處境劇宣傳貼文，疑觸動無綫高層神經而面臨「雪藏」危機，因而被編劇安排以調職為名淡出劇组。雖然吳若希先前受訪時澄清是因連續拍劇體力透支而主動向公司請假，但角色突遭離場仍引發外界諸多揣測。

拍攝離別戲情感真實 車婉婉：排戲嗰陣已經情緒到

今日（19/10）同劇演員車婉婉現身樂富出席公開活動，接受《香港01》訪問時，大談拍攝這場告別戲時的感受以及回應相關傳聞。 提到吳若希的角色暫時告別劇組，車婉婉表示劇中自己幫對方收拾行李的戲份讓她印象極為深刻。她透露在拍攝前進行排練時，自己已經情不自禁地流下眼淚：「其實嗰場話我幫佢執行李啦，其實我在排戲嘅時候，執緊蚊怕水及其他嘢時，我已經係個情緒好到。」

車婉婉、黑妹（李麗霞）今日出席活動。（盧振輝攝）

車婉婉續指，因為大家已經合作了數個月，彼此之間早已建立起深厚的默契與感情，因此現場的情緒爆發得非常自然：「其實唔使點樣彩排好耐，都已經好順利咁拍完嗰場戲。因為個感覺、個劇本已經齊晒啦，大家亦都合作咗三四個月，有默契，所以我自己喺現場，啲眼淚都停唔到。」

談及吳若希遭雪藏與歸隊傳聞：請假同批假嗰個都唔係我

對於外界瘋傳吳若希因惹怒高層而被雪藏踢出劇組，以及她何時才能正式歸隊，車婉婉則笑言自己並不清楚背後細節，並打趣避談敏感話題：「其實你哋問我呢，請假嗰個又唔係我，批假嗰個又唔係我，所以我真係唔知啊！（珍姐有冇落指令封避談三代同糖是非？所以你仲問我，咁所以我真係咩都唔知。」

車婉婉笑指不敢回應會否點讚HOY處境劇《你的保安李寶安》。（盧振輝攝）

問會否收看HOY 《你的保安李寶安》兼「比Like」 車婉婉笑言：你陰我！

對於 HOY 推出處境劇《你的保安李寶安》對撼《三代同糖》，現場記者追問車婉婉會否收看該劇，甚至會否效法吳若希「比 Like」支持？車婉婉當場笑著打趣回應道：「你陰我啊？你呢條片唔好剪出來啊！我覺得所有嘅觀眾都可以作出佢哋自己選擇，同埋我而家夠想睇《璀璨之城》因為我冇時間咋，我係會追返晒，呢排好多劇睇，係觀眾嘅福氣亦都係演員嘅福氣。（其他劇真係唔睇？）我唔會答你問題 ，我覺得咁樣，我個處境好危險。」

對於HOY有意將劇集《李的保安李寶安》與《三代同糖》同一時段播放對撼。車婉婉認真表示，電視圈百花齊放對觀眾和演員而言都是好事：「其實無論喺觀眾嘅層面定係演員嘅層面，電視圈或者電影圈百花齊放其實都係件好事。演員有工作，觀眾又有戲睇，唔會拍埋同一樣嘢，大家都可以睇下呢啲、睇下嗰啲。」