歐錦棠修練趙家太祖拳疑靈魂出竅　視線上升三呎：一驚即回復意識

現年63歲的歐錦棠參演過多部經典電視劇，包括無綫電視的《同事三分親》、《畢打自己人》、《洗冤錄II》，ViuTV劇集《打天下》系列、《理想國》《季前賽》等。歐錦棠與妻子萬斯敏移居加拿大溫哥華已有四年，他積極經營YouTube頻道「乜乜棠水舖 The Stephen Au Show」分享親身經歷。在最近推出一集中，歐錦棠首度自爆竟疑似有靈魂出竅的經歷！

文頌嫻（Annie）與歐錦棠。 (《烈火雄心II》劇照)

歐錦棠參演過多部經典電視劇。（劇照）

歐錦棠首度自爆疑似靈魂出竅

歐錦棠在最近推出一集中以靈魂出竅為主題，他透露自己亦有過類似經歷。歐錦棠指修習趙家太祖拳多年，並專心修練一種劍法的內功心法，他形容過程「非常辛苦」，而且「緩慢到極致，不斷重複一個動作過百次。」

因要絕對寧靜，歐錦棠選擇了深夜練劍，而修練期間「自己好似陷入一個無意識嘅狀態，由有意識到無意識，你冇嘢可以諗。」怎料修練期間，歐錦棠的視線突然「上升」，而眼前的窗簾和梳化突然「下沉」，他說：「我望住嘅窗簾同花紋好似向下，佢唔係沉落去，而係我視線上升。」歐錦棠形容視線上升速度非常緩慢，大概上升了三至四呎，而他一感到害怕便回復了正常，他憶述：「我一路睇住呢件事發生，時間可能兩秒左右，突然我意識返嚟，點解會咁呢？因為驚。一諗到呢件事，一下子所有事回復正常。」

歐錦棠是練武之人。（歐錦棠FACEBOOK）

歐錦棠好打得。（IG@stephen_au_kam_tong）

師父稱只有歐錦棠「完全可以修練到嗰個境界」

歐錦棠指很肯定不是身體上升了，因沒有着地感，他說：「因為我真係升高咗，唔好話三呎，可能一呎，你落嚟點都會有種硬着陸嘅感覺，『呯』一聲，冇，完全冇。」

後來歐錦棠跟趙師父談及此事，趙師父指歐錦棠的練法正確，但從未遇過這種情況，但處於「極致寧靜環境和心態」中，發生此事也不足為奇，但也有機會很危險，歐錦棠說：「因為我意識返唔到嚟，會發生咩事呢？真係冇人知。」歐錦棠指很驚險。他又指趙師父曾與其他人分享練劍法經驗，「從來冇人練到，但我就修習到，完全可以修練到嗰個境界，不過初初修練嘅時候就有啲走偏咗，有種我頭先所講靈魂出竅嘅狀態，之後再練就冇啦！」

歐錦棠分享疑似靈魂出竅的經歷。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠指陷入無意識狀態。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）