JFFT四子為搶人各出奇招笑料百出　雞翼認等Carry米爺做氣氛擔當

全港首個「快樂爆旋爭霸戰」圓滿結束，一連三日戰況激烈。賽事由初賽一路激戰至最後8強角逐終極殊榮。決賽日壓軸環節，大會特別邀得網絡組合JFFT四子張鋒良（良少）、李嘉彥（雞翼）、陳鈺麟（床哥）和夏鼎泉（米爺）空降助陣，與8強選手分別組成「橙隊」及「提子隊」上演表演賽，爭奪殿堂級陀螺。活動吸引大批玩家及爆旋陀螺粉絲到場觀戰及參與，場內外歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈！

JFFTT四子。(公關提供)

JFFT四子笑料百出。(公關提供)

陀螺激戰連場 商場逼爆觀戰人潮

賽事於2026年10月17至19日一連三日在觀塘商場舉行，經過連場初賽，一眾選手成功晉級最後一日賽事，再度交鋒誕下最後 8 強。三日賽期現場人流不絕，由學生到上班族、由Gen Alpha到陪住仔女湊熱鬧的家長，不少玩家更交換心得，即場切磋，越玩越過癮！

今次聯同爆旋陀螺 X 舉辦首屆「快樂爆旋爭霸戰」。(公關提供)

JFFT四子道具拉票 奇招盡出搶8強加盟

決賽日壓軸環節由JFFT 良少、雞翼、床哥及米爺，分成「橙隊」及「提子隊」落場對戰，各自出盡奇招游說8強高手加盟。表演賽第一部分，JFFT四子需以汽水作為道具，構思一個動作吸引 8 強選手加入自己隊伍。四子各自出盡奇招，有人以汽水營造「爆旋氣勢」，良少將汽水當陀螺般轉動，米爺一句「想贏到發紫就加入提子隊」，務求打動一眾陀螺高手。四子落力拉票，8強選手亦認真考慮，現場笑聲與歡呼聲不絕。

由JFFT 良少、雞翼、床哥及米爺，分成「橙隊」及「提子隊」落場對戰。(公關提供)

四子各自出盡奇招。(公關提供)

單陀螺兩勝制激戰 橙隊勝出表演賽

分隊完成後，四子分別率領「橙隊」及「提子隊」進行單陀螺兩勝制對戰。賽制採用一對一單陀螺對決，先取兩分者為勝，並要逐一打敗對方選手。四子與8強選手並肩作戰，戰況緊湊，陀螺碰撞聲此起彼落，現場觀眾歡呼聲不斷。最終由「橙隊」勝出表演賽，賽後良少表示獲勝可能是因為賽前飲用了芬達®增加實力。

單陀螺兩勝制激戰。(公關提供)

四子與8強選手並肩作戰，戰況緊湊，陀螺碰撞聲此起彼落，現場觀眾歡呼聲不斷。(公關提供)

勝方6位成員每人可獲限量金色版「UX-00巫師幻杖5-70DB」及一年份汽水，另一陣營則可獲金色版「CX-00英仙幽暗B6-80W」及兩箱芬達®。兩款均為限定金色版本，屬限量殿堂級非賣品陀螺，令一眾陀螺手羨慕不已。賽後四子不約而同指8強果然是高手。翼sir笑言：「我本身以為自己可以Carry隊友，點知原來係等隊友Carry我。不過爆旋陀螺最好玩就係永遠唔知下一秒會點，一撞隨時反轉戰局，最緊要夠膽Go Shoot。」四子笑言勝負固然重要，但能夠與一眾高手同場較量，感受這一份熱血快樂，才是最大的收穫。

賽後四子不約而同指8強果然是高手。(公關提供)

四子笑言勝負固然重要，但能夠與一眾高手同場較量，感受這一份熱血快樂，才是最大的收穫。(公關提供)

現場很多人。(公關提供)