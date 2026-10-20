陳康堤甩拖黃澤林無損心情　穿BraTop狂操身形大晒極致平腹

歌神陳奕迅愛女陳康堤（Constance）早前與香港網球一哥黃澤林（Coleman）結束半年情。回復單身的康堤未受分手陰霾影響，前日（18日）在IG罕有大派福利，上載穿上黑色Bra Top襯熱褲的健身房自拍照，大晒Fit爆身形。

6月黃澤林迎來22歲生日，康堤在IG大晒合照，高調放閃！（IG截圖）

合拍！（IG截圖）

罕有性感上陣 大晒纖腰

康堤回復單身後生活依然充實，前日她於IG限時動態分享在健身房的近照，罕有作性感打扮。相中可見，康堤穿上全黑運動裝束，以黑色Bra Top配襯緊身超短褲，完全沒有肚腩，大方展露扁平纖腰與修長美腿。她拿著手機對鏡自拍，表情輕鬆自信，足見甩拖完全無損其大好心情，積極做運動Keep Fit，狀態大勇。

半年情告終 男方親證分手

回顧這段戀情，康堤與香港網球一哥黃澤林（Coleman）今年2月被爆秘密拍拖，至4月康堤首度大方認愛。其後黃澤林出戰法國網球公開賽，康堤更與父親陳奕迅飛抵巴黎，親自入場為男友打氣。當時黃澤林寫下香港男子網壇新一頁，憑「幸運落敗者」（Lucky Loser）身份晉身法網男單正賽。今年6月男方迎來22歲生日，康堤亦在IG大晒合照高調放閃。

可惜戀情維持數月，早前兩人被發現互相取消關注IG，黃澤林日前在JFFT直播中親證分手，坦言：「完咗啦，係囉，冇嘢嘅」，並強調未來會「專心打波」。

展現高EQ回應網民

雖然情斷，但康堤展現出極高的情商與豁達態度。被爆分訊後，康堤則在社交平台分享多張法國巴黎之行的近照，擺出搞怪表情心情不俗。有網民幽默引用徐志摩著名詩作《再別康橋》的諧音，在其留言區留下「再別康堤」四字調侃。面對網民玩笑，康堤不但沒有介意或刪除留言，反而大方親自回覆：「我現在來了」，從容應對分手風波，贏得大批網民點讚。

黃澤林親證與陳康堤已分手。（影片截圖）

陳康堤現身巴黎時裝周。（IG@_constancec_）

陳康堤現身巴黎時裝周。（IG@_constancec_）

搞怪。（IG@_constancec_）

搞怪。（IG@_constancec_）

心情未受影響。（IG@_constancec_）

心情未受影響。（IG@_constancec_）

陳奕迅（Eason）攜愛女陳康堤（Constance）現身法網觀眾席。（影片截圖）

陳奕迅傳為女兒媒人。（影片截圖）

黃澤林於法網比賽，他在IG激罕曬出與康堤的甜蜜背影照放閃。（IG@coleman_wong）