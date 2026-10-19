俞可程瘦身成功吸金力增 自揭墮「劈場」迫買療程飲食失調

「東張女神」俞可程（Kanis）近日因《女神配對計劃2》而人氣再升，本來和「冷氣男神」Oscar方智弘是公認的甜蜜看點，怎料突然有另一女神「轉軚」表明對Oscar有意思，立刻成為全城熱話，很多網民紛替Kanis不值！然而Kanis成功瘦身後不單成功「吸仔」，更是吸金有道，是《女神2》的女神中廣告量最多外，Kanis更自揭過往誤墮「劈場」美容院，以及減肥失敗致飲食失調的恐怖經歷！

Kanis自從成功瘦身後，不足半年即接獲超過5個廣告拍攝，成為《女神2》中吸金力最高的一位！Kanis接受訪問時，對於被指瘦身後成功「吸仔」兼吸金，她謙稱說瘦身後覺得自信增強不少而已，仍需努力工作，未算吸金或「吸仔」成功，但最大收穫，是找到「唔劈客唔呃人」的美容院！她指過往誤入「劈場」而幾乎絕跡美容院，直至參加美顏瘦身專門店Angel Face的「10日瘦10吋」計劃後，不單在短短10天全身瘦了超過12吋，就連最難減的下腹及大脾脂肪也有明顯改善外，更令她重拾去美容院瘦身的信心。

Kanis說：「試過去美容院做脫毛，對方一句話我皮膚乾，就要我買唔相關嘅療程，每次去做都要額外再買，後期我驚咗唔敢再去，剩返嘅Package都冇再用。今次我去Angel Face瘦身，最大得着，係搵到唔劈客唔呃人嘅美容院，可以安心冇壓力去做療程，令我學識點樣真正健康瘦身，試過先至明白，佢哋可以喺香港屹立快40年嘅原因。」

Kanis笑說每次去Angel Face，最難忘就是那碗靚湯：「以前係驚咗去美容院，唔識揀，唔敢再去。去Angel Face係好舒服，治療師只係同我傾吓偈，完全冇sell過我，除咗做機，仲做SPA同焗桑拿，最開心係做機後歎嗰碗靚湯，好有家嘅感覺。我有同朋友介紹Angel Face，因為價錢唔算貴，係有成效之外，係好似多咗個營養師咁，有餐單畀我跟，跟住『宇宙飲食』7成菜配3成肉或飯麵類，唔使自己諗好方便。排毒酵精最正，清宿便有幫助，感覺冇晒污糟嘢、輕咗舒服咗。最多同最難減嘅脂肪係喺下腹同大脾位，尤其如果坐得多，臀部大脾更易積聚脂肪，以前就算做運動，一減就係全身，好難控制去減指定部位，而做機係最適合去調整線條。」

Kanis說學懂「宇宙飲食」後，發現瘦身也可餐餐吃得飽，更可憑飲食回復健康體質，回想以前用錯減肥方法，更弄致飲食失調：「以前唔識減肥，雖然有瘦，但成個人係唔精神，搞到面色差、塊面又凹，有段時期直情係飲食失調，出現暴食同埋扣喉。」

對於網民翻出她初入行的照片評頭品足，當中不乏大讚她脫胎換骨比以前更FIT更美，她說對於網民的正負評都會照單全收，因有意見可參考，令自己可以再進步。