Carina@VIVA專訪｜多棲發展健康響警號照搏：呢行唔係成日有得衝

今年對VIVA的李晞彤（Carina）而言，絕對是勇往直前不斷衝刺的一年。除了兼顧團歌，她先後推出兩首Solo單曲，4月完成獨腳音樂劇《Nancy戀噏show》，8、9月再接連拍兩部電影；鏡頭以外還要經營社交平台，令她忙個不停。隨著工作愈來愈多，身體也開始響警號，眼瘡嚴重要割除、心臟不適……就連從未出現過的失眠問題都突然纏上她：「今年其實有好多時候我都係覺得好難，我都係覺得好辛苦。」不過她深明做藝人，永遠不知道會紅多久，有得忙總好過冇得忙，所以儘管身心已超出負荷，她還是想拼一點：「做我哋呢行，唔係成日都係衝刺嘅時候，但係我覺得我今年係，所以好多嘢我都會好想全力以赴。」

比起忙碌本身，另一壓力是Carina擔心自己能否當一個稱職的VIVA隊長，她解釋當初自薦做隊長的原因，是因為她對VIVA工作、願景及發展藍圖最上心，而且行動力和親和力亦是最高：「如果呢個團對於我嚟講，個重要性係去到咁大嘅，咁我盡力去做、用盡全力去做隊長呢一個角色，係會令到我最冇遺憾。」然而，當個人機會愈來愈多，她卻反過來擔心會否分薄了可以留給VIVA的時間，甚至因而感到內疚：「我未拿捏得到點樣可以balance得好啲。」現階段看來機會比隊友多，Carina直言曾擔心過幾位感受，不過她深深感受到隊友們其實很為她開心，亦明白機會是輪流的：「我覺得可能只係我行先，但係可能未來VALC solo，或者Ada solo或者Macy solo，佢哋都會有佢哋自己嘅時間，呢樣嘢我好清晰！」而她亦相信，經歷過啟德舞台洗禮後，無論自己或VIVA，都一定會越來越好！

服裝：MAX&Co @maxandco

髮型：Jeremy Wong@Myos @myos_jeremywong

化妝：Deep Choi @deepmaleup

場地：@laybackcafe



Carina接受《01娛樂》專訪。（鄧穎琪攝）

從霸氣《讓路》到戀愛腦Nancy 新歌呈現最似自己的Carina

相比起第一首個人單曲《讓路》那種主打霸氣、女權與樹立個人態度的風格，Carina的第二首Solo歌《半夜跳進你限動》顯得親切得多。她希望大家能透過這首歌更感受到貼近她本人的性格：「大家如果係未認識我嘅，呢一首歌絕對係你好好認識我嘅好機會。」

Carina原本幻想MV造型如Super Model般捲著髮卷，但最終卻似「包租婆」。

筆者猶記得第一次睇MV，腦海已即時浮現出Nancy，你或會問「Nancy是誰？」其實就是她早前演出的獨腳音樂劇《Nancy戀噏show》的角色——一個熱愛粉紅色、戀愛腦的少女，Carina亦於訪問中解答了筆者的疑問：「哦！其實係有少少inspired by Nancy㗎呢一首歌！」新歌一段間場中加插了一小段獨白：「哎呀，我咁快撳入去，佢咪好快睇到我好快睇咗囉？」她解釋這段小劇場心聲的起源：「我諗嗰排都係啱啱做完Nancy，始終未完全放低呢個角色，加上MV設計完全係我想像中粉紅色、好有Nancy嘅感覺，所以將做戲嘅經歷擺咗落去。」

今次歌曲的粉紅泡泡和少女心歌詞，令人一聽就聯想到《Nancy戀噏show》的她。（鄧穎琪攝）

隊友聽到起雞皮 AI男友集齊三位男神與金毛犬

私底下的Carina極具少女心、酷愛Care Bears與可愛事物，她笑言希望呈現出Sweet得來又不會令人覺得「過分油膩想嘔」的感覺，卻大爆：「我啲隊友第一次聽《半夜跳進你限動》，佢哋係覺得頂唔順，好cute，太cute，有嗰種起晒雞皮嘅感覺，當然之後都有fine tune到，都希望大家鍾意呢一首作品。」

Carina笑言：「我啲隊友第一次聽《半夜跳進你限動》，佢哋係覺得頂唔順，好cute，太cute，有嗰種起晒雞皮嘅感覺。」（鄧穎琪攝）

MV中另一個亮點，是與Carina甜美互動的「AI男主角」，她透露當初曾爭取過要真人男朋友，但導演希望聚焦在她身上，並以AI營造夢幻幻想感。原本劇組提供的參考圖似成熟型男孔劉，但並非Carina杯茶，那既然都可以用AI，當然要生成一個最完美的男士啦？她說：「孔劉對於我嚟講都其實年紀就相對大啲，同埋佢個樣都相對成熟啲，同埋唔係好係我個type，我就問佢會唔會可以有少少改動呢？咁我嗰少少改動就係其實我鍾意嘅男藝人，就有分別係我覺得似係我鍾意嘅男朋友嘅形象，就係許光漢、南柱赫同埋朴寶劍，所以可唔可以試吓叫AI Gen 一個佢哋嘅mix出嚟呢？」這個被Carina命名為「Shawn」的虛擬男友，融合了她所有的少女幻想，要識煮飯、喜歡做Gym與打波、性格細心、膚色偏黑健康、齊瀏海少少捲髮、帶點犬系男孩的親切感，甚至要養一隻金毛尋回犬等等，細節多到不得了。

MV中的AI男主角Shawn，是許光漢、南柱赫與朴寶劍的混合體。（MV截圖）

Snapchat斷心數學堂落淚 明戀半年無疾而終仍覺美好

《半夜跳進你限動》道盡了曖昧期的小劇場與攻防戰，而Carina自己亦曾過經歷過一段青澀的青春往事。她回憶15、16歲時的初戀曖昧，當時還未流行Instagram限時動態，大家都在用Snapchat「儲心心」：「以前唔知傾到一個星期就有黃色心，傾夠一個月就紅色心，如果你有24小時冇覆佢，就會斷咗個心，以前有啲咁樣嘅無聊setting，嗰時我同嗰個男仔就係，佢有一日冇覆我，搞到我冇咗嗰個心，我就好難過，就喺數學堂度喊！」

Carina憶述未能萌芽的初戀，15、16歲的她，會因為Snapchat「斷心心」而在課堂上大哭。（鄧穎琪攝）

那是一段持續了半年的「明戀」，她坦承對對方一見鍾情，雖然深入了解過，但最終卻沒有走在一起：「但係都因為冇一齊到，所以我而家嘅記憶都好美好，《半夜跳進你限動》嗰個心態、嗰個花癡，就係好符合嗰陣時嘅我。」Carina憶述，相處後感覺到對方是被動型的「I人」，而自己能量高又喜歡說話，漸漸發現彼此理想型不同而慢慢Fade Out。而她第一個修成正果的男友，則是互相打鬧型的歡喜冤家。既然她說之前的曖昧對象因為冇開始過，所以一切回憶都美好，反而一齊過就有可能分開，那曖昧是否比拍拖還更好呢？她卻不同意：「曖昧嘅話，我覺得overall係刺激啲嘅，同埋你心情嘅起伏會大啲嘅，但係當如果你真係同一個人有一個好嘅關係嘅時候，嗰個感覺係你可以完全喺對方面前做自己，或者對方可能已經變咗你best friend咁樣，我覺得呢一種戀愛關係，其實可能比曖昧時期係更加sweet 㗎喎，所以各有各。」

Carina認為曖昧感覺較刺激，情緒起伏也較大，但正式確認關係後，能夠在對方面前做自己，也是另一種幸福感。（鄧穎琪攝）

樂壇女新人多達20位 Carina視《造星》戰友非對手

今年樂壇女新人可能是近年最多，獨立歌手連同有唱片公司的歌手，加起來多達20位，當中更包括不少跟Carina一樣從《全民造星IV》出身的熟悉面孔，例如COLLAR的蘇雅琳Ivy與王家晴Candy、Lolly Talk的黃詠霖（阿蛋）與鄭芷淇elka等等，對於年尾大家要角逐新人獎，Carina坦言：「反而覺得好開心呀！」她指有好幾位都是從女團跑出來Solo，跟自己一樣，這樣的身份更有共鳴：「同佢哋，我覺得唔係真係有一個競爭嘅關係，純粹我哋咁啱係同一條賽道上面，但係我覺得大家有互相明白嘅感覺多過去爭囉。」

Carina曾參加《全民造星IV》。（Instagram：carinalxt）

Carina曾參加《全民造星IV》。（ViuTV）

她續說，見到其餘《造星》戰友在團體以外建立自己的個人音樂版圖，雖不容易，但相信會有另一種滿足和快樂樂：「我知道可能Ivy、Candy佢哋本身同我一樣，今年都係要做團歌，佢哋今年都係要拍戲拍劇，大家反而係會更加明白大家嗰個工作嘅攰，同埋都有嗰個壓力。可能有啲一齊《造星IV》，有啲可能唔認識嘅，我覺得overall就係，我都有去聽佢哋嘅歌嘅，我反而係覺得原來我哋好多人做緊嘅音樂風格都係好唔相似喎，我好開心，同埋有咁多新嘅歌手，咁多新嘅種類嘅歌嚟聽，所以我覺得overall對於樂壇係一個非常之開心嘅事！」

今年不少樂壇女新人，跟Carina一樣從《全民造星IV》出身，例如COLLAR的蘇雅琳Ivy與王家晴Candy、Lolly Talk的黃詠霖（阿蛋）與鄭芷淇elka等等，不過Carina坦言：「同佢哋，我覺得唔係真係有一個競爭嘅關係，純粹我哋咁啱係同一條賽道上面，但係我覺得大家有互相明白嘅感覺多過去爭囉。」（鄧穎琪攝）

投自己一票做隊長 甘當VIVA四人關係的膠水

除了以個人身份出歌，Carina同時亦是VIVA隊長。VIVA並不像其他偶像團體，出道時已選好隊長，而是在去年底才開始讓同事、網民等選出隊長，而四位成員當然也各有一票。在這次投票中，Carina也投了自己一票，問到為何不會禮讓地說「哎呀，你做啦」，反而自動請纓，她直言：「我好似有諗過投Macy，好似有一瞬間有咁樣諗過，但係最後我都係覺得，嗰陣時嘅我，我覺得喺我哋四個入面，我係一個對VIVA嘅工作或者對成個VIVA嘅未來發展，好多vision上面，或者一啲幻想、計劃，我係最上心。同埋我最親力親為嘅一個人，我嘅行動力都係最高，喺計劃同埋同經理人、公司溝通嘅呢一個部份，所以去到最後點解投自己，就係因為我覺得如果呢個團對於我嚟講，個重要性係去到咁大嘅，咁我盡力去做、用盡全力去做隊長呢一個角色，係會令到我最冇遺憾，去到最後所有嘢都係我去帶領嘅。所以我就覺得，件事喺我手上，我都會輸得心服口服啲，但係我當然希望VIVA係越嚟越好！」

Carina在VIVA隊長選舉中投了自己一票。（YouTube：VIVA Official）

外界常以為隊長只是在訪問中擔任發言人，但Carina背後做的，是維持四人關係的「膠水」，負責整合大家想法，令溝通更暢順：「我哋四個嘅性格係超級唔同，可能意見上面嘅分歧，或者表達方式，有啲人嘅表達方式同埋有啲人嘅接收方式都係唔同，當大家有誤差嘅時候，我就負責做令到大家都轉換喺同一個語言度嘅人。」她亦感恩自己獲三位隊友信賴，無論是工作上或私人生活感到不開心，隊友們都很常私訊她求助，「我都好開心自己可以成為一個咁樣嘅空間，俾佢哋舒服咁樣講嘢嘅一個人，所以我覺得呢樣嘢可能就係喺VIVA裡面我最大嘅價值。」

Carina認為自己是VIVA之中的膠水，也感恩隊友在公在私有煩惱都願意跟她分享：「我都好開心自己可以成為一個咁樣嘅空間，俾佢哋舒服咁樣講嘢嘅一個人，所以我覺得呢樣嘢可能就係喺VIVA裡面我最大嘅價值。」（鄧穎琪攝）

VIVA未有起色已率先Solo 克服演戲恐懼建立自信

問到當初時如何決定讓Carina做VIVA首位Solo成員，她說起初公司未落實Solo人選，討論階段時她甚至想過究竟在VIVA尚未上軌道時就派成員出單曲，究竟是否好事？她說：「對於嗰陣時嘅VIVA嚟講，其實我哋未有起色，大家都好自然覺得你一定係做好個團，你先做solo，但係我覺得我經理人有某一啲嘅位係講得冇錯，我哋當然係望VIVA好，然後出solo，呢一樣嘢係最大路嘅一個推進方式，但係如果VIVA真係冇起色呢？我哋要等多幾耐呢？所以對於嗰陣時嘅心態嚟講，去做solo嗰個人係必須要有一個想令到VIVA都更多人認識嘅呢一個諗法，同埋呢個先至係做solo嘅最大原因。對於我嚟講，就係因為我都好希望自己嘅作品又好，或者我自己嘅嘢又好，有迴響帶到返VIVA度。」

Carina認為，不論是哪位以VIVA成員身份去出solo都好，都必須抱住一個心態：「必須要有一個想令到VIVA都更多人認識嘅。」並表示：「對於我嚟講，就係因為我都好希望自己嘅作品又好，或者我自己嘅嘢又好，有迴響帶到返VIVA度。」（鄧穎琪攝）

而最終當公司通知她出Solo時，她第一反應是：「吓？唔係呀嘛？」因為她本身是很享受團隊合作，不過到正式出單曲後她再回望，當日有這個驚愕反應，或許只是信心不足，否定了自己能力：「嗰陣時我真係冇呢個自信，而家我覺得自己慢慢鍛鍊到自己有一個意志，tough啲，同埋令到自己覺得『其實我有能力去做到囉。』嘅呢個諗法。」

當公司通知她出Solo時，她第一反應是：「吓？唔係呀嘛？」因為她本身是很享受團隊合作，不過到正式出單曲後她再回望，當日有這個驚愕反應，或許只是信心不足，否定了自己能力。（鄧穎琪攝）

今年Carina除了團歌與兩首Solo歌，4月她完成了獨腳舞台劇《Nancy戀噏show》，8、9月又接拍了兩部電影，她發現最大的成長就是學會面對自己的恐懼，跨出了從前最害怕的演技門檻：「我以前係好唔鍾意做戲，我會覺得自己係冇可能做到戲，我係有恐懼，但係我覺得由我自己一個做好咗《Nancy戀噏show》，我已經覺得自己跨出咗第一步，有一個好大嘅學習，而家都學習緊，就係好好咁樣去面對自己嘅壓力。」

Carina（上排右一）參與了兩部電影拍攝，她發現最大的成長就是學會面對自己的恐懼，跨出了從前最害怕的演技門檻：「我以前係好唔鍾意做戲，我會覺得自己係冇可能做到戲，我係有恐懼，但係我覺得由我自己一個做好咗《Nancy戀噏show》，我已經覺得自己跨出咗第一步，有一個好大嘅學習。」（資料圖片）

團歌Solo電影三線夾擊 割眼瘡心口不適收身體警號

多重身分的轉換與高強度的工作，確實讓Carina背負著龐大的心理壓力，她直言：「今年其實有好多時候我都係覺得好難，我都係覺得好辛苦。」她坦言對VIVA隊友帶有一份內疚：「好多嘢都真係需要時間，我嘅時間又得咁多，然後我就覺得自己其實好似冇做到一個好稱職嘅隊長，反而喺我成為咗隊長之後，我覺得呢樣嘢係有少少覺得……我未拿捏得到點樣可以balance得好啲，同埋我會覺得對於我隊友嚟講，都有少少Guilty。」當初決定要做VIVA隊長時，Carina有著滿滿的使命感，然而到正式「上任」後，她放在團的時間卻被個人工作分薄了，加上經營社交媒體的排版、修圖、廣告處理，種種原因都讓她長期處於「機不離身」的極限狀態，甚至快把她壓垮！

Carina兼顧多線工作，今年確實有點分身不瑕，令她自覺未能好好做一個稱職的VIVA隊長：「我未拿捏得到點樣可以balance得好啲，同埋我會覺得對於我隊友嚟講，都有少少Guilty。」（鄧穎琪攝）

身體最終在近月敲響警號，除了前所未有地失眠，Carina又透露：「尤其是喺呢一兩個月，我係覺得自己身體都唔係咁好嘅，前兩個月就開始生眼瘡，我好少去到咁嚴重，我要去割咗佢。我前幾日仲影緊雜誌，我第二日就已經去咗割眼瘡，因為真係太唔舒服，有粒嘢咁樣；然後去到近期，依兩個星期我係feel到我心臟都有啲唔舒服囉，佢又唔係心跳好快，係純粹你feel到有啲揦住同埋好重，可能我朝早起身，我會覺得個心好似好重，企直唔到。」她先是問AI意見，最後決定去睇醫生，不過心電圖等一切如常，未有異樣，她就猜想可能純粹是壓力太大所致。

Carina身體頻頻響警號，月前更因眼瘡太嚴重要入院割除。（Instagram：carinalxt）

做藝人，永遠不知道會紅多久，有得忙好過冇得忙，所以雖然Carina已感到有點超出負荷，但還是想拼一點：「做我哋呢行，唔係成日都係衝刺嘅時候，但係我覺得我今年係，所以好多嘢我都會好想全力以赴。」不過她都盡可能讓自己在工作與生活間平衡，多做運動及陪伴家人，別把自己逼得太盡。

Carina信心十足：「無論係我自己、佢哋個人，或者我哋四個as a group，我哋都會更加好！」（鄧穎琪攝）

個人工作多到曾不敢填日程 堅信VIVA機會輪流來

身為隊長，Carina的工作量與個人機會（如單曲、品牌指名合作）的確比其餘三位隊友多一點，但如果有看過VIVA節目的話，都知道她是一個很照顧隊友感受的人，然而有時當客戶指明只需要個別成員，她也不能控制。面對這種「個人資源較突出」的情況，問Carina有時會否不知如何面對隊友，她相當坦白：「其實一開始呢，我係會有少少唔係好想mark呢啲schedule落我哋嗰個群組嘅schedule，因為我覺得，如果我係佢哋，我都可能會有呢個感受，都會有一種擔心。」她隨即補充，她深深感受到隊友們其實很為她開心，而自己內心也很清晰，機會是輪流的，Carina謂：「唔係代表今年我多啲，佢哋就冇機會嘅，唔係咁樣嘅，我覺得可能只係我行先，但係可能未來VALC solo，或者Ada solo或者Macy solo，佢哋都會有佢哋自己嘅時間，呢樣嘢我好清晰，但係當要同佢哋咁樣真實相處嘅時候，我覺得都會有少少會諗一諗點樣講，或者點樣令佢哋舒服啲，但係我覺得佢哋都好好嘅，佢哋都好理解我！同埋我覺得工作機會都唔係淨係得我一個多咗嘅，我覺得overall大家都有多到，咁所以我諗慢慢都平衡到嘅！」

Carina成為Calvin Klein亞洲區模特兒之一，絕對是成就解鎖！

身為隊長，Carina的工作量與個人機會（如單曲、品牌指名合作）的確比其餘三位隊友多一點，她曾擔心隊友想法，不過她感受到她們很替自己開心：「我覺得可能只係我行先，但係可能未來VALC solo，或者Ada solo或者Macy solo，佢哋都會有佢哋自己嘅時間，呢樣嘢我好清晰。」

筆者記得幾年前看過一集《調校你MIRROR》，鄧麗欣（Stephy）正正問姜濤：「如果你面對有一個job，淨係搵你、全部都搵你，你點面對其他冇job嘅member？」Stephy坦言在Cookies時，被選中有工作會很開心，但卻不知道如何處理與隊友的關係，覺得很尷尬，而姜濤就表示在自己能力範圍內，會向客戶推薦其他有能力的隊友。團內人氣與機會不均，是許多組合必經的難題，Carina直言這份顧慮在所難免，但她卻保持樂觀：「當你嘅隊友對於你嚟講都係好重要，同埋你都會Take Care佢哋感受嘅時候，係一定會有呢個（顧慮），在所難免。但我覺得之後會更加好，無論係我自己、佢哋個人，或者我哋四個as a group，我哋都會更加好，所以呢啲憂慮遲啲就唔會咁多㗎喇！」

Carina信心十足：「無論係我自己、佢哋個人，或者我哋四個as a group，我哋都會更加好！」

啟德首場伴舞未夠喉 翌日獲跳唱改寫VIVA命運

談到隊友間的相處，真正改寫VIVA四人命運的，是早前於啟德主場館舉行的《25+英皇群星演唱會》！第一場表演時，VIVA僅以伴舞身份上台，四人雖然興奮，但結束後也深感意猶未盡，她分享當時想法：「我覺得大家都有嗰種唔捨得落台，但係唔想講出嚟，因為我哋四個都係嗰種『我哋喺啱嘅時間就會有㗎喇！』我哋抱住呢個諗法，同埋唔想講出嚟令到自己唔開心，始終我哋好珍惜呢個舞台，但係又會好想有更加多。但係嗰刻都始終上咗啦嘛，都會同自己講，我哋遲早會有機會嘅！」

怎料網民紛紛為她們抱不平，指希望可以睇到VIVA跳唱，翌日下午她們就突然收到通知，因rundown改動，可以在第二場上台跳唱團歌《Baby Savage》！Carina形容那峰迴路轉的瞬間，像電影情節般奇蹟：「嘩，原來呢啲嘢真係會發生㗎喎？」她又透露，其實那星期沒怎麼排練《Baby Savage》，不過成員間的互信和默契而超出一切：「可能只係妝頭完咗，臨上台之前嗰段時間可能對鏡mark咗mark我哋就去，但係嗰刻就係對你嘅隊友同埋自己都有信心，就係『我必須要做好呢件事！而我肯定隔籬嗰個一定會做得好！』」

《25+英皇群星演唱會》第二場突然收到通知能上台跳唱《Baby Savage》，Carina形容那峰迴路轉的瞬間，像電影情節般奇蹟：「嘩，原來呢啲嘢真係會發生㗎喎？」更直指這次表演改變了VIVA的命運！

在宿舍同居時，四位不知VIVA能走多遠，甚至想過把下年當最後一年做，就連做《La Vida》都抱住一個想做首歌去紀錄四人關係的心態，而那次啟德的震撼演出，卻帶來關鍵轉捩點，她由衷地表示：「我相信大家係對於我哋冇乜expectation，其實冇乜人睇過VIVA嘅表演㗎，冇乜人知道我哋，可能只係聽過我哋係英皇嘅新女團，我諗大多數嘅人應該連我哋四個係邊個打邊個都唔知㗎，我哋冇嘢輸呀其實咁！我哋淨係覺得『我哋上去俾人睇吓我哋係咩料！』我哋係抱住呢個諗法，但係我只可以話，我覺得我哋嘅表演，只係會越嚟越好，好有呢個信心！同埋我覺得我哋下一次再踩上一個大台嘅時候，我哋會比啟德做得更加好！」

Carina坦言VIVA踏上啟德的心態是「冇嘢輸」：「其實冇乜人睇過VIVA嘅表演㗎，冇乜人知道我哋，可能只係聽過我哋係英皇嘅新女團，我諗大多數嘅人應該連我哋四個係邊個打邊個都唔知㗎，我哋冇嘢輸呀其實咁！我哋淨係覺得『我哋上去俾人睇吓我哋係咩料！』我哋係抱住呢個諗法。」