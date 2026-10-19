李蕙敏揭拍《97家有囍事》故事　演「金毛玲」電單車登場竟藏秘密

現年56歲的李蕙敏（Amanda）除了在90年代憑多首「慘情歌」紅極一時，她在1997年周星馳喜劇電影《97家有囍事》飾演吳鎮宇戲中初戀情人、「尖東車神金毛玲」甘慕玲一角深入民心。李蕙敏於2013年踏入人生新階段，與英籍商人Serge Micallef結婚，並於2019年成功領養小男孩Michael，組織幸福三口之家。近年她復出登台唱歌，也不時拍片分享故事。近日她在片段中揭當年拍《97家有囍事》以電單車型爆登場一幕，原來當年她沒考車牌即上場。

李蕙敏當年有一把靚聲。（TVB截圖）

李蕙敏近年復出不時登台。（IG@amandaleewaiman）

揭《97家有囍事》小秘密

李蕙敏近日拍片分享當年拍《97家有囍事》的小故事。她指拍該戲很開心，能與星爺合作。她爆出一個小秘密，原來她沒有車牌不懂駕車，「我仲要扮電單車手，仲要係尖東車神，你話有幾好玩！」

李蕙敏駕電單車型爆登場。（《97家有囍事》電影截圖）

李蕙敏戲中是「尖東車神金毛玲」。（《97家有囍事》電影截圖）

李蕙敏與星爺對戲一幕仍是經典。（《97家有囍事》電影截圖）

李蕙敏與星爺一幕十分搞笑。《97家有囍事》電影截圖）

17歲出道曾與彭羚和鄭秀文競爭激烈

回顧李蕙敏的演藝生涯，絕對是香港娛樂圈的經典傳奇之一。她17歲出道，及後與區海倫組成「Echo」樂隊，拆夥後作個人發展。1995年，她憑由黃偉文填詞的《你沒有好結果》及《活得比你好》兩首神級慘情歌平地一聲雷，紅遍大街小巷，橫掃多個樂壇大獎，成功在樂壇奠定地位，與彭羚和鄭秀文競爭激烈。

李蕙敏在21歲時才驚悉自己是被收養的，這個秘密讓她大受打擊。更不幸的是，她的養母性格火爆，動輒打罵，大力拉扯她的頭髮是家常便飯，讓她的童年充滿陰影。在出道後，她終於無法忍受而離家出走，與養母的關係一度冰封十年。直到後來養父因癌症離世，養母又患上腦退化症，母女關係才慢慢破冰。但幸運的是，她最終遇上了對的人。她於2013年嫁給英籍商人Serge Micallef，成為幸福人妻。Amanda婚後以生一子一女為目標，可惜她試過兩次人工受孕也不成功。直到2019年Amanda向傳媒公布好消息，她終於一圓做媽媽的心願，領養1歲大的男孩Michael。

李蕙敏揭開拍戲小故事。（小紅書@李蕙敏）