璀璨之城｜倪嘉雯被古天祥強姦再跳樓　高海寧全集最性感在這一秒

TVB新劇《璀璨之城》今日（19日）播出張智霖為了生意將高海寧推向古天祥，要求高海寧陪他一晚。古天祥處處刁難張智霖，更揚言要將張智霖從重點發展公司名單中剔除。張智霖主動調解，古天祥得寸進尺，要求高海寧陪伴一晚作為交換代價。令人心寒的是，張智霖竟選擇妥協，欲將妻子推向別的男人懷抱。

古天祥趁機提出要高海寧陪伴一晚作為代價。(節目截圖)

狂灑鹽花突煞停 酒店房內驚現反轉結局

根據上周播出的集數，幾乎每集都有大灑鹽花，例如：陳曉華與張智霖的激烈床戲、陳瀅全裸等震撼畫面。不少觀眾以為今集會繼續大灑鹽花時，劇情竟然一反常態沒有大家想像的畫面，連倪嘉雯被古天祥強姦都只是純文字描述。而高海寧最性感的一幕，則只有在預告中的浸浴一刻。雖然張智霖的確有放下房卡給高海寧，親手把自己的老婆推出去給別的男人，但最後出現在房間裡的，只有張智霖與古天祥。

張智霖親手把自己的老婆推出去給別的男人。(節目截圖)

最後出現在房間裡的，只有張智霖與古天祥。(節目截圖)

最後出現在房間裡的，只有張智霖與古天祥。(節目截圖)

高海寧最性感的一幕，則只有在預告中的浸浴一刻。(節目截圖)

高海寧絕地反擊大揭秘 直播失控釀跳樓悲劇

原來是高海寧找到古天祥的黑材料，聯同陳瀅計劃通過直播揭古天祥性侵多位實習生的惡行，高海寧找到了不願出鏡的倪嘉雯與肯站出來的一位實習生，但最後實習生恐懼退縮，最後直播無奈直接拍向倪嘉雯，此舉讓倪嘉雯再度受到打擊，勾起創傷記憶，導致情緒崩潰並最終走上絕路從直播現場一躍而下。

高海寧同陳瀅計劃通過直播揭古天祥性侵多位實習生的惡行。(節目截圖)

高海寧找到古天祥的黑材料。(節目截圖)

倪嘉雯再度受到打擊，勾起創傷記憶。(節目截圖)

倪嘉雯情緒崩潰並最終走上絕路從直播現場一躍而下。(節目截圖)

導致倪嘉雯情緒崩潰並最終走上絕路從直播現場一躍而下。(節目截圖)

導致倪嘉雯情緒崩潰並最終走上絕路從直播現場一躍而下。(節目截圖)