東張西望｜曾錦燊繼目擊肥鼠後勇闖「曱甴屋」　男神驚到向後退

日前（18日）播出的《東張西望》中，一位住在屯門蝴蝶邨的李小姐透露，從六月開始，她家外的走廊上經常出現大量曱甴，而且數量驚人。即使每天早上有清潔工清潔，但不尋常的氣味仍然揮之不去。她決定向節目組求助，希望能夠解決這個困擾。李小姐住在隔鄰巷，起初只是發現巷子裡有很多曱甴屍體，直到一兩個月後，她才得知隔壁有一間被稱為「曱甴屋」的單位。她描述「正常人無法接受」這種情況，曾在晚上十點多和十一點時，見到二十至三十隻曱甴在巷子活動，有些還會飛，更是匪夷所思。就在前天，她目測至少有五十隻曱甴在活動，令人心寒。

一位住在屯門蝴蝶邨的李小姐透露，從六月開始，她家外的走廊上經常出現大量曱甴，而且數量驚人。(節目截圖)

曾錦燊今次勇闖「曱甴屋」。(節目截圖)

「東張男神」曾錦燊直擊曱甴屋傳惡臭 滿地屍體嚇退男神

「東張男神」曾錦燊來到「曱甴屋」所在的樓層，雖然當日早上已經有人進行清潔，但單位門口仍然可見反肚的小強。走廊裡的居民如臨大敵，一位婆婆表示，每天早上都小心翼翼查看走廊，擔心曱甴飛入家中。曾錦燊在現場敲「曱甴屋」的閘，但他邊敲邊在窗邊見到曱甴屍體，讓他不禁露出驚嚇的表情：「成條路都有啲曱甴屍體喺度，同埋企呢個位都有啲奇怪味道喺入面飄出嚟！」目前節目組已經去信相關部門了解情況，並承諾持續跟進事件發展。

曾錦燊話自己好驚曱甴。(ig截圖)

「東張男神」曾錦燊直擊曱甴屋傳惡臭。(節目截圖)

好多曱甴屍體。(節目截圖)

男神曾錦燊驚到向後退。(節目截圖)