黃秋生痛心法示威燒毀百年市政廳　馬克龍看Celine Dion惹公憤

近日，法國由學生發起的抗議行動逐漸擴大，隨著工會及其他社會群體的參與，將目標指向生活成本上升、公共服務惡化及政府緊縮政策。多個城市出現暴動情況，包括縱火及商舖被搶掠。黃秋生在社交平台發文，配上被焚毀的法國利摩日市政廳前後圖片並感嘆地寫下：「without civilization. What will you get？（沒有了文明，你還能得到甚麼？）」

黃秋生發文心痛法國暴亂。（葉志明 攝）

黃秋生分享了被焚毀的法國利摩日市政廳前後圖片。(ig@anthonyperrywong)

無視民生疾苦 馬克龍睇演唱會惹眾怒

在示威持續期間，法國總統馬克龍與妻子布麗吉卻被目擊現身於Celine Dion在巴黎的演唱會。在包廂內隨音樂起舞的他們，被批評無視民生，甚至被拿來與法國大革命期間遭處決的路易十六及瑪麗王后相比。

在法國發生全國性暴亂數小時前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux）被拍到在加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）的演唱會上跳舞。（網絡圖片）

在法國發生全國性暴亂數小時前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux）被拍到在加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）的演唱會上跳舞。（網絡圖片）

抗議潮席捲全歐 多國爆發罷工與衝突

這波抗議潮不僅限於法國，其影響力蔓延至西班牙、比利時等歐洲國家。意大利米蘭的示威活動涉及生活成本和反戰訴求，但部分地區已演變成街頭衝突和搶掠。葡萄牙則關注住房負擔及低工資問題，阿爾巴尼亞的反政府抗議主要是針對貪腐的不滿。希臘的小學及中學教師也已宣佈將於本周三進行24小時罷工，並計劃在雅典及其他地區舉行集會活動，進一步表達其不滿情緒。