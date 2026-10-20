TVB驚現極品小鮮肉勁陽光　「禮儀先生」帥過男星引爆網民尋人

TVB向來是男神與女神的搖籃，要在眾星雲集的演藝圈中脫穎而出絕非易事。然而，在近日舉行的《善心滿載仁愛堂》晚會中，一位並未參與主舞台表演的藝人卻意外成為現場觀眾焦點。有現場觀眾在社交平台上驚喜分享：「在TVB仁愛堂晚會竟然發現我的加拿大故人！」該名觀眾表示，當日在電視廣播城現場觀看晚會時，目光完全被台上負責遞交支票的「禮儀先生」所吸引，大讚其出眾的外貌甚至力壓同場的男明星，隨即在網上發起「尋人啟事」，迅速引發網民熱議。

一位並未參與主舞台表演的藝人卻意外成為現場觀眾焦點。(小紅書圖片)

該名觀眾表示，當日在現場觀看直播時，目光完全被台上負責遞交支票的「禮儀先生」所吸引。(小紅書圖片)

愛回家常客兼陽光籃球健將

經過一番熱搜，這位顏值逆天的「禮儀先生」身份終於曝光，原來他正是TVB旗下的潛力藝人吳敬浩（Justin Ng）。近年來，Justin積極參與多部劇集與資訊節目的拍攝，更曾參演王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》，逐漸走入大眾視野。此外，他也是TVB與香港警務處聯合製作的《警聲百二秒 III》中的熟悉面孔，先後在《特級任務》、《薪火計劃》及《寶石計劃》等多集短片中亮相，負責推廣防罪與警隊招募資訊，形象正氣凜然。除了幕前演出，私底下的Justin也是一位熱愛運動的陽光男孩，更曾代表無綫電視出戰「TVB盃籃球錦標賽」，盡顯非凡的運動細胞與健康魅力。

這位顏值逆天的「禮儀先生」身份終於曝光。(小紅書圖片)

原來他正是TVB旗下的潛力藝人吳敬浩（Justin Ng）。(小紅書圖片)

吳敬浩（Justin Ng）。(小紅書圖片)