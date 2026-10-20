游嘉欣愈來愈精緻靚出新高點　親回應被指撞樣韓團MEOVV神顏Anna

現年26歲的TVB小花游嘉欣，近年獲公司力捧，劇集、綜藝雙線齊發，憑住鄰家女孩的清純形象成功入屋。不過，游嘉欣最近形象「突變」，除了頻頻周遊列國、身上出現不少名牌而被指「忽然富貴」之外，外貌亦被質疑「升級變精緻」。其後游嘉欣「激動」澄清，強調全憑自身努力堅持運動減肥瘦身，加上平日努力工作賺錢，買名牌只是用來獎勵自己的辛勞。雖然面對不少流言蜚語，游嘉欣依然保持樂觀心態「堅持做返自己」，繼續在社交平台與粉絲分享生活日常。日前，她在Instagram分享了一輯在飲品店拍攝的最新生活照，其樣貌再成為焦點。

游嘉欣近日po靚相，大曬靚樣。（IG@kayan_yau）

短裙「恰到好處」，若隱若現，非常吸睛。（IG@kayan_yau）

坐姿誘人長腿若隱若現

相中的游嘉欣身穿一襲純白色貼身針織短袖上衣，搭配黑白印花超短裙，將纖細身材展露無遺。當她坐下喝飲料時，短裙長度更是恰到好處「遮得剛剛好」，一雙白皙修長的大腿在鏡頭下若隱若現，吸睛度爆燈。此外，她身旁隨意擺放的Chanel黑色鏈條包，整體造型既簡約又不失少女感。

網民大讚游嘉欣靚女。（IG@kayan_yau）

悉心打扮。（IG@kayan_yau）

被讚撞樣韓國女團神顏Anna

此外，游嘉欣在髮型與妝容上也花了不少心思，她束起馬尾並放下瀏海，側頭露出招牌甜美笑容，大曬靚樣。不少網民看後紛紛留言大讚：「游游好靚，4幅相我都喜歡」、「好靚嘅髮型，教我紥」、「你現在穿的白色衣服看起來很美」、「游游靚爆鏡」、「真係好陽光少女」、「哈哈，又靚咗，運動嘅好處」；更有網民指出，游嘉欣笑的時候，竟然撞樣韓國女團MEOVV的高顏值日籍成員Anna，「唔知游游妳覺唔覺呢？妳笑嗰陣呢，有少少似meovv嘅anna jang呀！」游嘉欣也有回覆對方：「佢好靚，我都好鍾意佢，唔敢話似。」

網民留言。（IG@kayan_yau）

韓國女團MEOVV的高顏值日籍成員Anna。（IG@annamoroll17）

游嘉欣坦承曾接受醫美療程

早前曾有網民於社交平台上載了游嘉欣不同時期的對比照片，質疑其樣貌變得比以前精緻，好奇她是成功減肥還是整了容：「個樣靚咗，但又睇唔出佢整咗咩位，係減肥成功定整咗容？」對此，游嘉欣並未回避，反而大方於該帖文親自留言澄清。她表示自己並沒有整容，並解釋現時的轉變主要是因為隨着年齡增長，臉上的嬰兒肥（baby fat）逐漸消退，同時亦開始懂得如何挑選最適合自己的打扮風格。她更幽默地表示，倘若將來真的有整容，必定會公開與大家分享，並笑言自己目前離「整容級美貌」仍有一大段距離：「係大個咗，無曬baby fat，知道點樣打扮先適合自己🤭放心，如果整咗容，一定同大家分享，而家距離整容級美貌仲差一大段路」。

游嘉欣早前激罕大解放，以三點式示人。（IG@kayan_yau）

游嘉欣最近由頭到腳都是名牌。（IG@kayan_yau）

此外，游嘉欣亦不吝嗇地公開自己的護膚與修飾輪廓心得。她坦言自己確實曾接受醫美療程，直認做過HIFU來保養，並親切地向有需要的網民建議：「Hifu都確實係有助改善包包面，有需要可以參考吓」。

游嘉欣曾捽鼻力證冇整容，表示大家說她整容即是讚她靚，她視為「另類的稱讚」，所以沒有不開心。（盧振輝 攝）

有網民質疑游嘉欣樣貌變得比以前精緻，好奇她是減肥成功還是整了容。（threads截圖）

游嘉欣現身留言區親自擊破整容疑雲，大爆踢走包包面秘招。（threads）

賺錢買名牌獎勵自己

至於近排為何「形象」突變，一身名牌服飾、背名牌袋，甚至戴價值六位數的手鏈。游嘉欣直言現在的世代很正常，大家出街都會見到一兩個人背名牌袋和首飾。她亦笑言，可能入行時18、19歲年紀尚小，仍在求學時期，未有太多物質需求，但現在長大了、喜歡打扮，買些喜歡的東西也是人之常情。是否都儲了很久的錢？她直言：「正常返工儲錢咁囉。其實我由16歲已經開始做兼職打工，到現在26歲，儲到啲錢都正常嘅。（但點解突然咁捨得？齋手鏈都近十萬。）每個人做咗嘢之後，都會好想買一份值得紀念嘅嘢俾自己，當然我都唔例外，如果我係好鍾意嗰樣嘢，我係會願意去買。又或者咁講，人一世，唔知可以活幾耐，只希望珍惜當下嗰個開心嘅心情。」