周國豐罕談與利嘉兒婚姻決裂　從沒鬧交走向冰點：我要負最大責任

現年56歲的周國豐近年因擔任TVB節目《中年好聲音》評審而為人熟悉，他日前接受張慧敏Son姐的YouTube頻道《張慧敏Son姐話》訪問，罕有談及與前妻利嘉兒短暫婚姻決裂的原因，並透露因孝順性格導致婚姻走向冰點。

周國豐近年因擔任TVB節目《中年好聲音》評審而為人熟悉。（節目畫面）

周國豐與利嘉兒拍拖三個月便結婚

利嘉兒於2004年由電台同事羅啟新介紹下，認識了周國豐，兩人火速墮入愛河，拍拖不足三個月已視大家為結婚對象。其後於2005年11月在山頂舉行婚宴，當時婚禮星光熠熠，就連黎明、陳慧琳、梁詠琪等天王天后都有出席。不過二人婚姻僅維持三年便結束，當時被爆出原來二人一直沒有登記註冊。

周國豐日前接受張慧敏Son姐的YouTube頻道訪問，罕有談及與前妻利嘉兒婚姻決裂的原因。（YouTube/@張慧敏Son姐話）

周國豐罕談與利嘉兒婚姻決裂原因

事隔多年，周國豐在節目中大方提及兩人的婚姻。他指自己因為孝順而成為婆媳之間的夾心人：「我會好順應長輩，尤其係我嘅阿媽啦，同埋啲老師。佢哋覺得呢個人讀書叻、好乖，品學兼優，我就盡量咁做。」加上自己不願衝突又一味迎合的性格，卻成為離婚的導火線：「我同我前妻係未試過嗌交，一次都冇試過，咁先死。我以前盡量就唔會鬧交，跟住我以為收下收下就無事，其實積埋積埋。」

周國豐承認與失敗的婚姻自己要負最大責任。（資料圖片）

周國豐承認要負上最大責任

當年有傳聞兩人分開主要原因是婆媳關係欠佳，周國豐坦言婚姻失敗自己要負上最大責任，不能夠責怪母親或利嘉兒。他直言關係去到無法補救：「根本個關係，冰封咗，已經冇得救，因為冰封得太緊要。」周國豐指婚姻失敗令他重新認識自己，反思自己是否適合結婚，並花了兩、三年才能走出陰霾，更一度因觸景傷情，而不敢去兩人曾去過的日本旅行。