「Jayden媽咪」Matthew拍片列3點反擊　拒做工具人堅守尊嚴與底線

「Jayden之亂」熱潮席捲全城，掀起話題的「Jayden 媽咪」拍檔Matthew與Janice Wan卻驚爆反面，兩人被發現互相取消追蹤兼下架合作短片。面對Matthew率先於社交媒體留言暗寸有人「凡事只講利益、背後打毒針」，Janice終於拍片回應，指兩人性格不合、金錢糾紛及被背叛內幕，更轟Matthew「過橋抽板」。

早前全港被「Jayden之亂」的熱潮席捲社交平台。（IG圖片）

有網民發現兩人IG Reels已沒有合作影片，更疑似互相unfollow。（Threads截圖）

Matthew率先於社交媒體留言暗寸。（Threads截圖）

Janice承認曾講「性格好難夾」，指Matthew「過橋抽板」。（IG@janicewanwan）

Matthew拍片交代三件事

面對Janice的指控，Matthew今日（20日）凌晨拍片交代三件事。Matthew解釋為何對Janice態度會180度轉變，他直言曾經真心當Janice為姐姐，當對方想拍片做KOL，出於朋友的情誼，自己通宵陪Janice，提供題材、教對方拍片及為對方剪片。但當Janice看到影片獲得流量時，兩人進行了三小時的對話，內容是Janice提出要將兩人的關係轉化為老闆與員工的上下級模式，並要求他包辦度橋、拍攝、剪片，甚至要求他為Janice旗下美容院的營業額承擔商業責任。Matthew直言：「我可以作為朋友幫忙，但作為一個創作者，我冇辦法接受做一個廉價勞工，更加唔會為人哋嘅生意去孭飛。當時我表示我需要考慮，但出於情誼，我依然幫佢搞生日會，繼續幫佢剪片。點知我嘅退讓換嚟嘅係佢喺背後向我朋友不實嘅中傷。而我態度嘅轉變亦都係因為呢啲事，一件件令我徹底睇清楚佢係一個點樣嘅人。」

Matthew拍片列3點反擊。（IG/@matthewpwj_）

Matthew直言曾經真心當Janice為姐姐，當對方想拍片做KOL，處於朋友的情誼，自己通宵陪Janice，提供題材、教對方拍片及為對方剪片。（IG/@matthewpwj_）

但當Janice看到影片獲得流量時，兩人進行了三小時的對話，內容是Janice提出要將兩人的關係轉化為老闆與員工的上下級模式，並要求他包辦度橋、拍攝、剪片，甚至要求他為Janice旗下美容院的營業額承擔商業責任。（IG/@matthewpwj_）

Matthew表示沒辦法接受做一個廉價勞工，更加唔會為人哋嘅生意去孭飛。（IG/@matthewpwj_）

Matthew爆Janice主動提出韓國之旅包住宿費

關於韓國之旅同埋製作費，Matthew表示事實上Janice當時主動提出包住宿費，雖然自己初步拒絕，但Janice指認為最緊要大家開心，所以自己以專業能力作為對等的付出，包括包辦全套行程規劃、拍片構思及所有現場拍攝同後期剪接。Matthew坦言這個形式是互相支持，自己亦沒有白食白住，因為所有影片內容都是自己一手策劃。可惜沒想過當下定決心拒絕沒有底線的壓榨的時候，Janice當初的友情邀請，竟然被單方面演變成對方口中的「製作費」：「試問呢個系列拍 IG reels，我同咁多人合作，何來有咩嘢製作費啊？甚至如果以業界標準計算，度橋、拍攝、剪輯，呢啲全部嘅商業價值，都一定係一場平等，甚至我付出更多專業資源嘅合作。」

Matthew指一連串的事件，令自己看清楚Janice的真正為人。（IG/@matthewpwj_）

Matthew貼出截圖，爆Janice主動提出韓國之旅包住宿費。（IG/@matthewpwj_）

Matthew指出韓國之旅的片段全部都有自己一手包辦。（IG/@matthewpwj_）

Matthew拒絕做工具人 堅守尊嚴與底線

至於為何選擇全面停止合作，Matthew提到又人指他為錢反目，但事實是恰恰相反，因為在後續溝通中，Janice提出開invoice（發票）或者簽訂 part-time 合約，但提出的條款是夾雜著極不對等的限制及苛刻條件，試圖以極低的成本去買斷他的創作成果，並將商業風險轉嫁給他：「呢啲都令我徹底明白，對方眼中淨係得商業利益，而非對合作夥伴同朋友嘅基本尊重。呢個流量嘅確對 23 歲嘅我帶來好多賺錢嘅機會，但如果我為錢，我唔會推咗大量商業合作嘅 job。」

Matthew曾處於好友情誼而教Janice如何拍片。（IG/@matthewpwj_）

Matthew續指Janice屢次向他指出，別人抄橋、轉過頭又嫌棄合作的個人IP唔夠 high end，這些都反映出兩人的價值觀、專業標準及對IP上的看法有很大分別。（IG/@matthewpwj_）

Matthew續指Janice屢次向他指出，別人抄橋、轉過頭又嫌棄合作的個人IP唔夠 high end，這些都反映出兩人的價值觀、專業標準及對IP上的看法有很大分別：「我態度好清楚，我唔介意朋友同我一齊玩、一齊賺錢、一齊合作、一齊拍片，但我真係接受唔到做免費嘅工具人，我更加接受唔到講一套做一套。錢我可以慢慢搵，但尊嚴同底線我一步都唔會退。我唔係啲咩大明星，我都冇強勁嘅公關手段，我唯一有嘅就係企硬自己嘅原則同埋堅守底線嘅性格。由今日起，我唔會再隨便畀人消費我嘅善良。多謝睇得起我嘅朋友同埋所有人，我會繼續用作品說話，努力去跳舞，繼續用真心去回報我身邊嘅人。」

Matthew直言接收不了做免費工具人。（IG/@matthewpwj_）