劉愷威認愛黎紀君　女方情史精彩曾戀王宗堯楊政龍與前度談婚論嫁

現年52歲的劉愷威自與楊冪離婚後，感情生活一直備受關注。近日他傳出新戀情，暗撻比自己年輕20歲、現年32歲的「第四代邦民女」黎紀君（Christy）。兩人接受傳媒訪問時大方認愛，劉愷威甜蜜回應：「多謝大家關心，我們是打網球認識的，大家都有共同興趣，所以很合得來，我們都是簡單的人。」女友黎紀君亦大讚與劉愷威相處自然開心，證實兩人熱戀中。

劉愷威與黎紀君近來經常一起打波。（IG@christylaiii）

黎紀君於IG分享的打球合照，經常有劉愷威身影。（IG@christylaiii）

黎紀君今年7月無預警斬斷6年情 斬纜前度轉投劉愷威懷抱

外型甜美的黎紀君向來不乏狂蜂浪蝶，入行以來情史相當精彩。她過去曾與從事金融業的圈外外籍男友相戀長達6年。原本在2024年時，她還向傳媒透露已隨時準備結婚，只差男友求婚，豈料今年7月卻無預警宣佈分手。當時黎紀君在社交平台發文感慨「回歸一個人的生活」，並感激對方6年來的愛護，更透露兩人共同飼養的愛犬將隨前度移居倫敦生活。黎紀君當時更以「忠誠地去愛彼此」暗指雙方沒有出軌，殊不知轉眼間已徹底放下舊情，由「網球波友」躍升為戀人，順利轉投劉愷威懷抱。

未刪PO！（IG截圖）

談婚論嫁！（IG/@christylaiii）

談婚論嫁！（IG/@christylaiii）

談婚論嫁！（IG/@christylaiii）

談婚論嫁！（IG/@christylaiii）

外型甜美情史精彩 曾戀王宗堯、楊政龍及A貨陳家樂

她早年曾被拍到與周秀娜的前度陳偉成（Avis）十指緊扣現身中環夜蒲；其後又與「男神」王宗堯高調拍拖，可惜戀情僅維持半年便告吹。與王宗堯分手後，黎紀君火速翻撻英皇集團主席楊受成兒子楊政龍（Alex），兩人經歷「三年三分三合」後最終仍是分手收場。此外，她亦曾與有「A貨陳家樂」被影到現身中環，兩人糖黐豆傾不停，還情不自禁摸手仔。

陳偉成。（陳順禎攝）

王宗堯與模特兒黎紀君（Christy）同遊日本爆出戀情，不過因價值觀不同而分手收場。(Instagram圖片)

王宗堯和黎紀君曾愛得高調。（黃國立攝）