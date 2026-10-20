你的保安李寶安｜落實8點播對撼《三代同糖》 連串新節目誓搶收視

HOY今日（20日）舉行「火力全HOY」發布會，公布接下來的最新節目排陣，而大家最關心處境劇《你的保安 李寶安》會否在8點播放「撼」《愛．回家之三代同糖》，之前網上投票逾9成人都投8點希望見到正面交鋒，而HOY今日終於正式宣布將於8點播放！活動上何爵天導演、李尚正、妹頭、王耀宏及曾睿智等更著住拖鞋現身，原來有「HOY拖 / 開拖」意味，李尚正笑言：「我哋本來開工㗎啫，而家著住拖鞋開工，所以就係開工嘅拖鞋！」除此之外，HOY亦公布全新節目排陣，誓要搶無綫收視！

之前網上投票逾9成人都投8點希望見到正面交鋒，而HOY今日終於正式宣布《你的保安 李寶安》將於8點播放！

《你的保安 李寶安》演員陣容列陣現身。

周大福媒體娛樂行政總裁兼執行董事黃雅芬女士表示：「我們留意到，不少觀眾在網上表示，希望有一套輕鬆有趣的處境喜劇在晚飯時間陪伴大家。有見及此，我們決定將全新處境喜劇 《你的保安 李寶安》調整至晚上 8時正播映，讓觀眾與家人一邊用餐，一邊享受輕鬆歡樂的時光。未來，我們將繼續把觀眾的意見融入節目製作與播映安排，讓大家不僅能透過 HOY 欣賞優質節目，更能參與其中，與我們一同塑造更貼近香港觀眾的電視娛樂體驗。」

「臨海峰」亦於網上發公告宣布節目時間。

根據HOY最新的時間表，10月26日起逢星期一至五每晚黃金時段都有《你的保安 李寶安》，一至四7點30分是《你的保安 李寶安》劇集重溫，8點是《你的保安 李寶安》最新一集，而10月30日逢星期五起，每晚8點則是《臨海峰答問大會》，特別精選星期一至四播放的爆笑場口與精彩畫面帶觀眾重溫外，更特別加人網民互動環節、搜羅廣大網民的熱烈評論與提問、由何爵天導演及三位演員進行輕鬆 Chit Chat 。

根據HOY最新的時間表，10月26日起逢星期一至五每晚黃金時段都有《你的保安 李寶安》，一至四7點30分是《你的保安 李寶安》劇集重溫，8點是《你的保安 李寶安》最新一集，而10月30日逢星期五起，每晚8點則是《臨海峰答問大會》。

《你的保安 李寶安》由李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東、王耀宏（Meaning )及曾睿智（Jam）領銜主演，未開播已引起不少話題。其客串陣容亦相當鼎盛，匯聚多位跨界藝人及人氣偶像，包括魏浚笙 (Jeffrey）、葉振弘( Marco） 、濱崎真緒、Lolly Talk 成員劉綺婷 （Yanny） 與郭曉妍 （Ahyo），以及劉錫賢、向海嵐、江嘉敏、杜小喬、李鎧霖等演出。劇情圍繞高級屋苑「臨海峯」一眾保安與住客之間的瘋狂趣事，内容輕鬆爆笑、話題性十足，勢必掀起全城追劇熱潮。

《你的保安 李寶安》由李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東、王耀宏（Meaning )及曾睿智（Jam）領銜主演，未開播已引起不少話題。

此外，無綫8點半至9點半的重頭劇《璀璨之城》話題不斷，HOY就用《一線搜查》及由小儀主持的《他鄉的煮人2》迎戰，《一線搜查》原本每晚8點播映，現特地調至8點半「讓路」予重頭處境劇《你的保安 李寶安》；至於9點半至10點半的陸劇《逐玉》，HOY就有《健康關注組》及《九運會客室2》！

《一線搜查》原本每晚8點播映，現特地調至8點半「讓路」予重頭處境劇《你的保安 李寶安》，調至8點半撼《璀璨之城》。（HOY）

《璀璨之城》為無綫台慶劇，播出以來話題不斷。（資料圖片）