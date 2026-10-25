流行都市｜姚瑩瑩澄清非華姐出身　供囝囝讀國際學校認壓力大

現年54歲的TVB資深藝員姚瑩瑩，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Helen姐」深得觀眾喜愛。日前她作客節目《流行都市》，除了親自澄清大眾對其選美背景的多年誤解之外，更分享了入行30年的心路歷程以及極端減肥的經驗。身為單親媽媽的她，多年來母兼父職拍劇供書教學，安排15歲兒子梁淦賢（Evan）入讀名牌新加坡國際學校，展現出無微不至的母愛。

姚瑩瑩日前作客《流行都市》，親身澄清大眾對其選美背景的多年誤解。（截圖）

澄清非華姐出身 袁詠儀同房引薦入行

外界多年來一直誤以為姚瑩瑩是香港小姐或國際華裔小姐出身，她在節目中澄清，自己其實是1991年「新加坡環球小姐」冠軍。當年她代表新加坡赴美參加環球小姐競選時，適逢與當屆港姐冠軍袁詠儀（靚靚）安排同房，兩人因而結成莫逆之交。後來在袁詠儀的熱心引薦下，姚瑩瑩來港拍攝音樂特輯，進而簽約TVB藝員訓練班，開啟了在香港演藝圈長達30年的演藝生涯。

姚瑩瑩透露自己其實是1991年新加坡環球小姐冠軍，並非選華姐出身。（截圖）

姚瑩瑩當年代表新加坡參賽時與袁詠儀同房，獲對方鼓勵來港發展演藝事業。（截圖）

曾極端飲食減肥致患病 聽營養師指導復正常

提到身材維持，姚瑩瑩坦言曾走過不少彎路。過去為了減肥，她一度採用極端方法，包括一日只食8隻雞蛋兼瘋狂跑步，甚至全日不吃澱粉質只喝老火湯，結果適得其反，身形不但沒有變瘦，更引致身體機能出問題，拍動作戲時甚至出現高血壓警號。最終她在朋友介紹下諮詢營養師，學懂適量攝取優質碳水化合物與白飯，配合均衡飲食後才健康減磅成功。

姚瑩瑩回憶曾採用極端減肥法，每日只吃8隻雞蛋兼跑步，導致健康出現警號。（截圖）

未婚懷孕誕下兒子 每年學費逾21萬元

姚瑩瑩於2011年未婚懷孕誕下兒子梁淦賢（Evan），多年來獨力撫養兒子成長。為了給予兒子最好的教育環境，姚瑩瑩安排Evan入讀位於黃竹坑的名牌新加坡國際學校（香港），由小學一路原校升讀中學部，中一至中四每年學費高達217,200港元。她認供兒子入讀國際學校壓力甚大，她稱：「原因係國際學校用普通話同英文，我自己廣東話都唔好，我擺唔到佢入本地學校，佢問我功課死梗，我搵邊個嚟幫我呢？我接受唔到佢話媽咪你廣東話唔好，你點教我？」

該校深受星爸星媽歡迎，趙薇女兒、吳鎮宇兒子Feynman、陳豪與陳茵媺的子女等均曾就讀。姚瑩瑩亦會訓練兒子獨立學廚藝，她直言：「我覺得讀書固然重要，但自理能力同樣要緊。我常跟他說，媽媽不可能煮到你幾歲？你終歸要學會照顧自己。」姚瑩瑩坦言自己從不當「護蔭型」媽媽，反而鼓勵兒子親手嘗試、從實踐中學習。如今入行30年，她最大的心願便是在拍劇工作與家庭生活之間取得平衡，花更多時間陪伴家人。

身為單親媽媽的姚瑩瑩獨力撫養兒子成長，非常注重培養兒子的自理能力。（截圖）

非常厲害！（微博照片）

姚瑩瑩非常注重12歲兒子的自理能力，平時會教導兒子親自下廚。（微博照片）