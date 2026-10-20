劉愷威離婚傳有秘密協議　「再婚女兒無條件交回楊冪」劉丹罕回應

現年52歲的劉愷威近日爆出新戀情，認與細20年的香港模特兒兼藝人黎紀君相戀。劉愷威有過一段婚姻，2012年高調公開與內地女星楊冪戀情，2014年初在峇里島舉行盛大婚禮閃婚，同年6月楊冪在香港順利誕下女兒「小糯米」。劉愷威過去受訪時曾甜蜜透露，楊冪私下「在家就是一副小鳥依人的模樣」，當年得知懷孕時更是藏不住一臉開心。可惜這段婚姻僅維持了5年，兩人於2018年底宣布正式簽署離婚協議書和平分手，並表示會共同撫養女兒「小糯米」。

劉愷威大方認戀黎紀君。（微博@劉愷威）

與楊冪情已逝。（微博圖片）

劉愷威和楊冪於2014年登記結婚，同年誕下女兒「小糯米」，但於2018年離婚。（微博圖片）

劉愷威和楊冪於2014年登記結婚，同年誕下女兒「小糯米」，但於2018年離婚。（微博圖片）

劉愷威和楊冪於2014年登記結婚，同年誕下女兒「小糯米」，但於2018年離婚。（微博圖片）

閃婚生女5年情斷 楊冪傳出動5.4億爭撫養權

離婚後「小糯米」一直留港生活，起居主要由爺爺劉丹夫婦照顧。由於楊冪長居內地打拚事業，一度被網民指責與女兒疏離，甚至有傳疫情期間長達3年未有返港探女。直到2023年，網上驚爆楊冪因不滿劉愷威與內地女星李曉峰傳出婚訊，擔心女兒交由「後母」照顧，不惜出動天價5億元人民幣（約5.4億港元）意圖重奪撫養權，並打算帶女兒返北京讀書。當時更有傳劉愷威為防前妻爭女，特意帶女兒飛往加拿大為其辦理更改國籍手續。不過知情人士隨後澄清，「小糯米」會繼續留在香港生活升學，意味着爭女傳聞最終徒勞無功。

劉愷威（左）與李曉峰（右）於2022年底認愛，至2026年4月傳出分手，戀情維持近三年半（微博圖片）

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劉丹為子護航

除了天價爭女傳聞，外界更盛傳兩人離婚時曾簽下極其嚴苛的秘密協議，內容指「若劉愷威未來再婚，女兒小糯米的撫養權就必須立刻無條件交回給楊冪」。對此，劉愷威的父親劉丹曾罕有激動回應，嚴肅呼籲大眾：「大家相信我說的啦！這種豪門協議是絕對沒有可能的！」極力捍衛兒子的清白。

雖然網上曾多次瘋傳「楊冪斥巨資爭奪撫養權」或「劉愷威妥協交出女兒」等傳言，但雙方從未宣布過撫養權發生變更。如今52歲的劉愷威走出與楊冪及李曉峰的情變陰霾，爆出與細20年的黎紀君相戀，不少網民都關注兩人發展，亦好奇「小糯米」與新女友的相處情況。

劉丹曾代子回應，否認劉愷威離婚時簽下極其嚴苛的秘密協議。（資料圖片）