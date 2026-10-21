你的保安李寶安10.26首播丨線上看方法+最新播出時間+5大保安簡介

《你的保安李寶安》是由何爵天執導，由由李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東、王耀宏（Meaning )及曾睿智（Jam）領銜主演的處境喜劇，一共有50集。《你的保安李寶安》幾時播？劇集《你的保安李寶安》將於10月26日晚上8:00於HOY 77台首播，本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透、演員介紹及其關係圖。

《你的保安李寶安》劇情大綱

在高級豪宅屋苑「臨海峯」的大堂前台，資深保安李寶安（李尚正 飾）依然堅守崗位。他身著筆挺制服，行事一絲不苟、作風古板嚴肅，是住客與同事眼中恪守規條的「模範員工」。然而在冷面嚴肅的表象之下，他卻藏著旁人難以捉摸的古怪習慣與隱秘底細。高門大戶看似光鮮體面，實則暗潮洶湧、怪事層出。面對形形色色、要求刁鑽的奇葩富貴業主，以及背景各異、隨時「添煩添亂」的保安隊友，李寶安總能以最嚴肅的態度迎戰最荒誕的局面。在巡樓、調解與日常執勤的瑣碎點滴中，一幕幕笑料百出的烏龍事件接連上演，以幽默詼諧的筆觸撕開都市豪宅的精緻偽裝，勾勒出笑中帶淚的市井百態。

《你的保安李寶安》由李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東、王耀宏（Meaning )及曾睿智（Jam）領銜主演，未開播已引起不少話題。（香港01攝）

《你的保安李寶安》幾時播出?

劇集《你的保安李寶安》播出時間，將於10月26日(星期一)晚上8:00於HOY 77台首播，住戶更可於HOY YouTube、HOY APP及網站重溫。

《你的保安李寶安》幾時做？節目開播時間（FB@HOY媒體網絡）

《你的保安李寶安》五個保安演員介紹

李尚正 飾 李寶安

職位：臨海峯保安隊長

技能：100%記得所有住客資料/講經/守護臨海峯

簡介：對寶安哥嚟講做保安絕對唔係一份hea工，而係一份需要極高觀察力同記憶力嘅專業！作為臨海峯保安隊嘅精神支柱，平時雖然毒舌又嚴格，但其實心入面只得一個目標：誓死守護「臨海峯」保安隊嘅金字招牌！

李尚正 飾 李寶安（YouTube@HOY媒體網絡）

盧頌恩 Aiyana Lo 飾 畢好彩

職位：臨海峯保安隊新晉隊員

喜好：木村拓哉、靚仔、日劇、風水命理

簡介：其實做保安真係好忙㗎～Lucky姐每日返工職責包括但不限於：煲劇、睇靚仔、睇下每日運程。。。（下刪一萬字）

聽講臨海峯好似有啲嘢特別旺佢✨？！令「不」好彩都開始變得好彩，甚至仲遇上佢嘅「木村拓哉」？😍💖

盧頌恩 Aiyana Lo 飾 畢好彩（YouTube@HOY媒體網絡）

曾睿智 Jam 飾 邱得根

職位：臨海峯保安隊副隊長

技能：蛇王、李寶安啦啦隊、亂噏當秘笈

簡介：邱副作為臨海峯年紀最大嘅實Q，當然要適當使用權利，點下啲新仔做嘢啦！

啊副隊長就當然坐返喺自己位跑下馬、嘆啖茶～

以「文化人」嚟形容邱副就最適合不過啦！因為佢講嘢開口埋口都不離成語、詩詞典故，簡直係臨海峯保安室文藝復興嘅「始作俑者」！

曾睿智 Jam 飾 邱得根（YouTube@HOY媒體網絡）

麥沛東 飾 麥峰

職位：臨海峯保安隊新晉隊員

喜好：真崎濱緒、動漫、放假、臨海峯某住戶

簡介：眾所周知蜜蜂係勤力嘅代表🐝但臨海峯入面呢隻就完全相反，每日返工都抱住「懶得就懶，避得就避」嘅宗旨！

當然咁好食懶做嘅麥峰，據聞係想搏得某位女住戶歡心先會繼續留喺臨海峯做保安💋

麥沛東 飾 麥峰（YouTube@HOY媒體網絡）

王耀宏 Meaning 飾 羅宋湯

職位：臨海峯保安隊新晉隊員

喜好：趕尾班車、疑神疑鬼、speak in English

簡介：Lawson Tong ，人稱羅宋湯🥣作為初入職場嘅genz新力軍，湯湯每日都勤力返工，夜更當早更返！人又靚仔又做得嘢，當然深受各人（尤其係Lucky姐）喜愛啦～

不過話時話，湯湯當值嘅時候成日都鬼鬼祟祟、提心吊膽咁，唔通佢身上有啲不可告人嘅秘密？！㊙️