吳若希傳俾like HOY新劇遭TVB雪藏？李尚正：何必呢大家一家人

HOY今日（20/10）舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會，隆重宣布推出多項全新節目及頻道新走向。早前無綫（TVB）藝人吳若希被傳因於社交平台點讚對台HOY全新處境劇《你的保安 李寶安》宣傳帖文，惹怒無綫高層而遭「雪藏」、踢出劇組。今日的發布會上，《李的保安 李寶安》兩位主角「阿正」（李尚正）與「妹頭」（盧頌恩）同場現身，接受《香港01》訪時，被問及吳若希因點讚其新劇宣傳而傳遭雪藏一事，兩人對此大談感受及看法。

HOY TV 媒體娛樂今日舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會，隆重宣佈推出多項全新節目及頻道新走向，公布將於8點播放《你的保安 李寶安》。（盧振輝攝）

阿正與妹頭主演的《你的保安 李寶安》，未播已有不少話題。（盧振輝攝）

阿正與妹頭主演的《你的保安 李寶安》，未播已有不少話題。（盧振輝攝）

妹頭與阿正著住「開拖鞋」現身。（盧振輝攝）

李尚正與盧頌恩回應吳若希疑俾like遭公司雪藏事件。（盧振輝攝）

坦然面對不同平台運作模式

被問到現時會否睇TVB 劇？阿正表示：「其實我係睇TVB劇大嘅，因為我細個嘅時候仲未有有線，所以係勁睇。（睇TVB劇怕唔怕HOY唔高興？）如果公司因為咁，咁我就唔做啦！不過因為我知公司係大方嘅，即係佢有遠見啦，知道你哋班友係點樣，佢都估到你哋會咁樣問，所以叫我哋唔好亂講嘢。」 妹頭亦笑言：「我想公司都多啲理我，多啲關心我！」

被問到有其他電視台劇好睇會否點讚？阿正表示：「我都會畀Like。」（你唔怕被公司照肺？）第二間公司我就唔敢講，據我所知呢間公司唔會因為咁，我哋公司好大方。」妹頭則表示：「我都冇咩資格有包袱，我都好隨便Like嘢嘅。」

被問到現時會否睇TVB 劇？阿正表示：「其實我係睇TVB劇大嘅，因為我細個嘅時候仲未有有線，所以係勁睇。」他相信公司好大方，不會不高興。（盧振輝攝）

被問到有其他電視台劇好睇會否點讚？阿正表示：「我都會畀Like。」（你唔怕被公司照肺？）第二間公司我就唔敢講，據我所知呢間公司唔會因為咁，我哋公司好大方。」妹頭則表示：「我都冇咩資格有包袱，我都好隨便Like嘢嘅。」 （盧振輝攝）

吳若希點讚意外引發熱議

對於吳若希疑因點讚惹禍遭雪藏，阿正亦打趣道：「我等陣打畀佢問下係唔係咁先啦！如果係，睇下可唔可以補償返佢，畀返啲嘢佢做，我哋Like返佢嘛！」 妹頭亦笑言：「互相 Like 囉！」

倡同行互相支持 健康競爭帶動行業發展

被問及會否覺得管理過於嚴苛，阿正認為：「我非常同情佢，但我唔知佢鍾唔鍾意被雪藏啦，但我就鍾意嘅，但如果佢唔鍾意雪藏，最好就大家傾吓囉。其實有好多方法嘅，何必呢！咁當然嗰邊啲高層我都識嘅，始終大家一家人，大家做呢行大家都明啦，不過大家做啲嘢出嚟，大家有得講又係好啲嘅。」

阿正話畀返個「Like」吳若希！（盧振輝攝）