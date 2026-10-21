廖偉雄生意越做越大被傳賺到發達　魚旦檔分店獲政界高官親臨剪彩

現年68歲的「阿燦」廖偉雄，90年代末淡出幕前轉行從商，其後更深耕有機農業發展「亞燦米」。近年他正式將重心及生活移居馬來西亞，發展飲食生意且越做越大，搖身一變成「大馬飲食大王」。日前，廖偉雄於其YouTube頻道分享喜訊，宣布旗下餐飲品牌「玲瓏西刀魚旦檔」再開新店，蒲種第二分店（Puchong Branch）正式開業！

廖偉雄（燦神）親自於「玲瓏西刀魚旦檔」蒲種第二分店外拍攝影片，宣布新店正式開業。（截圖）

「燦神」轉戰商界再下一城 大馬政界高官親臨加持

新店開業當日場面極之熱鬧，不僅安排了醒獅表演助慶及切乳豬儀式，更吸引大批食客與粉絲到場支持。現場亦特別邀請到多位重磅嘉賓出席，包括馬來西亞農業部副部長陳泓縑（YB）以及雪州行政議員黃思漢（YB）親臨剪彩，足見燦神於當地的政商界人脈與影響力。

剪彩儀式陣容強勁，馬來西亞農業部副部長陳泓縑與雪州行政議員黃思漢等嘉賓親臨賀喜。（截圖）

廖偉雄與一眾主禮嘉賓一同主持切乳豬儀式，祈求生意興隆、大吉大利。（截圖）

門市掛上印有廖偉雄肖像的巨型招牌，盡顯其飲食王國的強大氣勢。（截圖）

澄清緋聞。（小紅書截圖）

門市延長營業時間至深夜 現場舉杯歡呼氣氛高漲

廖偉雄在影片中精神煥發，親自於大樓招牌前拍片向觀眾介紹，並衷心感謝一眾兄弟姐妹與業界好友的支持。因應生意火爆，全線門市更宣布加強營業時間。店內氣氛高漲，燦神與一眾賓客舉杯暢飲、大喊「興旺發」！

由於餐飲業務蒸蒸日上，外界一直瘋傳廖偉雄在大馬投資餐飲早已「賺到發達」，身家更高達過億。對此，廖偉雄曾接受《馬來西亞東方日報—U玩食》訪問回應傳聞時再次展現其招牌式幽默」，笑稱：「外界傳我有1億身家，實在太低估我了！我想澄清，實際上是2億！一個是失憶，一個是回憶！」一句簡短的自嘲與機智回應，瞬間逗樂不少網民，亦展現出他一貫隨和樂天的心態。

2億身家。（小紅書截圖）

原來係咁。（小紅書截圖）

積極拓展餐飲王國

事實上，廖偉雄近年在大馬的生意大有動作，更在吉隆坡斥資打造佔地達1.5萬呎、高4層樓的「七星級」綜合性飲食娛樂基地，集中西餐廳、酒吧、Live Band舞台及私房菜於一身，規模相當龐大。除了大型餐廳，他亦繼續進軍在地街頭小食，早前更拍片宣傳其最新的魚蛋攤位生意，親力親為示範製作純魚肉魚蛋，飲食王國版圖不斷擴大。

廖偉雄在馬來西亞吉隆坡開設1.5萬呎、4層高的綜合性飲食娛樂基地。（截圖）

廖偉雄落車行路氣場十足。（影片截圖）

廖偉雄大方澄清自己並非車主。（影片截圖）

曾受健康問題困擾 留銀鬚現身狀態精神

雖然事業發展順遂，但廖偉雄的健康狀況亦曾令人擔憂。他曾透露自己面臨左腳中風及右腳痛風的困擾，甚至一度出現左下頜麻痹及左腳失去知覺的情況，幸好及後經中醫針灸治療後，身體已恢復六至八成。