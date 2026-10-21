廖偉雄生意越做越大被傳賺到發達 魚旦檔分店獲政界高官親臨剪彩
現年68歲的「阿燦」廖偉雄，90年代末淡出幕前轉行從商，其後更深耕有機農業發展「亞燦米」。近年他正式將重心及生活移居馬來西亞，發展飲食生意且越做越大，搖身一變成「大馬飲食大王」。日前，廖偉雄於其YouTube頻道分享喜訊，宣布旗下餐飲品牌「玲瓏西刀魚旦檔」再開新店，蒲種第二分店（Puchong Branch）正式開業！
「燦神」轉戰商界再下一城 大馬政界高官親臨加持
新店開業當日場面極之熱鬧，不僅安排了醒獅表演助慶及切乳豬儀式，更吸引大批食客與粉絲到場支持。現場亦特別邀請到多位重磅嘉賓出席，包括馬來西亞農業部副部長陳泓縑（YB）以及雪州行政議員黃思漢（YB）親臨剪彩，足見燦神於當地的政商界人脈與影響力。
門市延長營業時間至深夜 現場舉杯歡呼氣氛高漲
廖偉雄在影片中精神煥發，親自於大樓招牌前拍片向觀眾介紹，並衷心感謝一眾兄弟姐妹與業界好友的支持。因應生意火爆，全線門市更宣布加強營業時間。店內氣氛高漲，燦神與一眾賓客舉杯暢飲、大喊「興旺發」！
由於餐飲業務蒸蒸日上，外界一直瘋傳廖偉雄在大馬投資餐飲早已「賺到發達」，身家更高達過億。對此，廖偉雄曾接受《馬來西亞東方日報—U玩食》訪問回應傳聞時再次展現其招牌式幽默」，笑稱：「外界傳我有1億身家，實在太低估我了！我想澄清，實際上是2億！一個是失憶，一個是回憶！」一句簡短的自嘲與機智回應，瞬間逗樂不少網民，亦展現出他一貫隨和樂天的心態。
積極拓展餐飲王國
事實上，廖偉雄近年在大馬的生意大有動作，更在吉隆坡斥資打造佔地達1.5萬呎、高4層樓的「七星級」綜合性飲食娛樂基地，集中西餐廳、酒吧、Live Band舞台及私房菜於一身，規模相當龐大。除了大型餐廳，他亦繼續進軍在地街頭小食，早前更拍片宣傳其最新的魚蛋攤位生意，親力親為示範製作純魚肉魚蛋，飲食王國版圖不斷擴大。
曾受健康問題困擾 留銀鬚現身狀態精神
雖然事業發展順遂，但廖偉雄的健康狀況亦曾令人擔憂。他曾透露自己面臨左腳中風及右腳痛風的困擾，甚至一度出現左下頜麻痹及左腳失去知覺的情況，幸好及後經中醫針灸治療後，身體已恢復六至八成。