大劉千金劉秀盈自家8000呎舞蹈學校慶生　港大建築碩士創業做老闆

城中富商「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，大女劉秀盈（Aspen）日前迎來24歲生日，她在自家舞蹈學校與一班學生切蛋糕慶祝，並於社交平台分享多張慶生照，媽媽呂麗君亦特別發文為愛女送上祝賀！

城中富商「大劉」劉鑾雄。（資料圖片）

大方得體。（IG@aspenlaumusic）

跳芭蕾舞。（IG@aspenlaumusic）

慶祝24歲生日。（IG@aspenlaumusic）

大劉千金劉秀盈於自家舞蹈學校慶生 媽媽呂麗君曬合照：太愛你了

劉秀盈日前於IG分享慶生照，相中所見，身穿運動T恤的她面前放有一個造型精緻的精靈球（Poké Ball）扑扑蛋糕（Smash cake）以及多個紙杯小蛋糕，她透露與一班學生一起慶祝生日：「Grateful for these little moments and another year around the sun 🎂🍬Keeping the photo student free for privacy. Just cake, candy, and gratitude 🩵（感恩這些微小而美好的時刻，又成長了一歲。為了保護私隱，相片特意不讓學生入鏡，只有蛋糕、糖果和滿滿的感激。）」

劉秀盈於自家舞蹈學校慶生。（IG@aspenlaumusic）

學跳芭蕾舞。（影片截圖）

勁！（影片截圖）

練武術。（影片截圖）

下苦功。（影片截圖）

除了與學生慶祝之外，媽媽呂麗君亦於IG限時動態曬出與劉秀盈的溫馨合照，感性寫道： 「Happy 24th birthday to my wonderful daughter and greatest friend! Watching you grow has taught me so much, and walking through life side by side with you is my favorite adventure. Love you to bits—let’s celebrate! ♡（祝我超棒的女兒兼最好的朋友24歲生日快樂！看著你成長給了我很多啟發，與你並肩同行是我最喜歡的冒險。太愛你了，讓我們一起慶祝吧！）」

媽媽呂麗君亦特別發文為愛女送上祝賀！（IG截圖）

劉秀盈同媽媽呂麗君。（小紅書圖片）

劉秀盈自小得到媽媽悉心栽培。（IG@aspenlaumusic）

劉秀盈港大建築系碩士畢業 開8,000呎舞蹈學校做老闆

現年24歲的劉秀盈是名副其實的「學霸」，大學畢業於建築系後，繼續於香港大學攻讀建築系碩士學位，她更一向多才多藝，不但精通結他、鋼琴、小提琴，不時於YouTube上載自彈自唱影片及錄製個人單曲，還擅長跳芭蕾舞，15歲才正式學習芭蕾舞的她，苦練兩年便獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，並入選香港芭蕾舞劇團赴各地巡演，曾於「國際芭蕾舞比賽2023」勇奪公開組金獎；此外，她亦曾參加功夫比賽並奪得金牌，絕對是文武雙全！劉秀盈更學以致用將興趣發展為事業，2024年3月在黃竹坑開了一間8,000呎的舞蹈學校「香港舞蹈劇場（Hong Kong Dance Theater）」，年僅20多歲已榮升老闆兼親自授課，令人佩服！

劉秀盈於香港大學攻讀建築系碩士學位，大曬作品及圖則。（IG@aspenlaumusic）

學霸！（IG@aspenlaumusic）

建築系碩士。（IG@aspenlaumusic）

彈結他。（IG@aspenlaumusic）

拉小提琴。（IG@aspenlaumusic）

跳芭蕾舞！（IG@aspenlaumusic）

「大劉」劉鑾雄女兒劉秀盈在跳舞比賽勇奪公開組冠軍。（IG@aspenlaumusic）