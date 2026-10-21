莊思敏爆百億闊太商場遇小三兜路行　與老闆約會等4個鐘遭放飛機

現年46歲的「大馬拿督千金」莊思敏（Jacquelin）近日與CEO好友兼小紅書博主李天穎拍片，揭身家8億之謎，並且透露與前夫拍拖短短數月即閃婚，離婚源於對方不兌現承諾。她亦罕有談到現任丈夫、警隊高級督察黃耀彬，並指兩人是真愛，她笑說：「如果唔愛我就唔會一齊啦！」最新一集中，莊思敏談及女人高攀有錢男人的話題，她坦言曾親見百億闊太好友見到「小三」要兜路走，又透露自己被富二代追求，餐廳等足4個鐘卻慘被「放飛機」的經歷，慨嘆嫁有錢佬生活都不易。

莊思敏與她的第二任老公。(ig圖片)

莊思敏曬新泳衣。（IG：@jacquelinchng）

莊思敏爆百億闊太見小三要「兜路行」

莊思敏在節目中被問到為何兩段婚姻都未有選擇嫁有錢人或大老闆，莊思敏指他們個性較主觀及控制慾強，且因事業繁忙不能常常陪伴伴侶，沒有時間顧及伴侶感受。李天穎認同道，見過「高嫁」太太一年才見老公一次，與老公長期分開住，甚至要容忍老公出軌外遇。

莊思敏點頭稱是，並透露她認識一位嫁給大家族的百億闊太好友，一次她與該位百億闊太在商場食飯，對方突然接到老公秘書來電，秘書告知：「太太，陣間阿邊個邊個嚟呢個商場行街，你小心啲喎！」莊思敏憶述：「Auntie嗰時臉色一沉，即刻黑晒面，我問：『咩事啊？』跟住佢話：『一陣間走嗰陣我可能直接落停車場，我唔同你行街啦！』跟住我就知道咗，原來阿三喺嗰個商場行街，佢就唔可以繼續行街啦，因為唔想撞到，要直接停車場離開個商場。」莊思敏嘆雖然做大太太有面又生活富貴，「但調返轉好多人會知道你老公出面有咁多個女人，你自己生活又好大壓力，因為呢啲女人會去好多唔同嘅地方，你可能會突然收到個電話：『你唔好喺度行街啦，費事撞到啦！』」李天穎亦補充與闊太好友聚會時對方會說：「老公？唔清楚喎！今日買咗呢個珠寶，好好睇。」並指對方注意力已「物質化」了。

莊思敏的旗袍look。(ig圖片)

莊思敏與成功人士約會等足4小時慘遭「放飛機」

莊思敏分享被大老闆追求的經歷。她指有次遇上事業問題，向一位正追求她的大老闆求救，問有沒有朋友可介紹幫她解決問題。對方卻指：「呢啲好小事咋嘛，唔好搞到我啦！」一次她要搭飛機去工作，卻遇上強烈颱風，她需要「落波」後即時找到車去機場，可是完全找不到車，無奈之下致電該大老闆問其司機有沒有開工，對方指有，但沒有主動提出叫司機接她，而兩人住處距離車程僅15分鐘，令莊思敏很失望，她坦言：「我唔係要你包架私人飛機畀我呀嘛係咪先。」並指這些大老闆一般而言也太不照顧對方需要。

莊思敏與現任丈夫、警隊高級督察黃耀彬（Matthew）。（IG@jacquelinchng）

莊思敏與老公黃耀彬如影隨形。（小紅書）

另外，她曾與一位成功人士在餐廳約會，對方因開會遲到4小時，令已到餐廳的莊思敏很尷尬，「我已經坐咗喺餐廳度，你先同我講嚟唔到，咁食先又唔係，唔食又唔係，結果等到人哋都閂舖啦，我就（打電話）話：『我真係等唔到啦，再約啦！』嗰一刻我行出餐廳，我就同自己講話：『唔得，我接受唔到嗰個人約咗我又嚟唔到。』」莊思敏透露家風自由，父母從未介紹她門當戶對的對象，尊重女兒選擇，但亦反對過她與某些男友交往。而成長過程中，她曾見過有富二代追女仔期間，買禮物、訂餐廳全交由助理代勞，自己則毫不費力。

莊思敏爆百億闊太好友見小三要兜路走。（小紅書@李天穎wing）

莊思敏當場大吃一驚。（小紅書@李天穎wing）