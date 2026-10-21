73歲前TVB金牌監製梅小青自爆生蛇　曾患膀胱癌險中風切除子宮

現年73歲的前TVB金牌監製梅小青（小青姐），早年曾戰勝膀胱癌及腦血管栓塞，去年在例行身體檢查時發現子宮異常，果斷接受全子宮切除手術，術後證實為子宮腫瘤，幸而手術順利並已康復。日前梅小青又於社交平台自爆「生蛇」（帶狀疱疹），並曬出近照，引來不少圈中好友關心！

前TVB金牌監製梅小青（小青姐）同老公劉家豪好恩愛。（IG@muisc927）

前TVB金牌監製梅小青（小青姐）同老公劉家豪好恩愛。（IG@muisc927）

出雙入對。（IG@muisc927）

去年入院做手術。（IG@muisc927）

73歲梅小青自爆「生蛇」樂觀面對 多日未出Post兼缺席聚會

梅小青於社交平台分享近照及處方藥物相片，並寫道：「幾天沒有出Post和出席聚會🤝🥰好友即短訊問我是否有事😅😂？是的，我生蛇🐍了😔之前醫生和朋友都有提醒我要打蛇針🧐受教了🙏30多年前也有生過蛇🐍但今次生得有價值啲😅因為應該是服侍大爺而來的😂#今次早發現_所以早治療💪 #50以上的朋友真的要去打蛇針💉 #生蛇都要靚💃🏿😂」雖然病痛纏身，但梅小青心態依然相當樂觀！

梅小青自爆生蛇。（IG@muisc927）

梅小青自爆生蛇。（IG@muisc927）

梅小青曾戰勝膀胱癌腦血管栓塞 去年入院切除子宮

梅小青曾打造《法證先鋒》、《宮心計》等經典劇集，監製了不少大受歡迎作品，她與同為金牌監製的丈夫劉家豪結婚多年，感情深厚。自2020年完成《法證先鋒IV》退休後，兩人弄孫為樂，不時出席聚會，生活寫意。梅小青早年曾患初期膀胱癌，2018年拍攝《宮心計2深宮計》時發現腦血管栓塞，中風風險極高，當時她堅持完成後期製作才接受「通波仔」手術。去年梅小青入院進行例行檢查時，發現其子宮出現病變，當時她回覆《香港01》時表示：「不是子宮頸癌，是子宮內有一腫瘤，未有正式報告我已決定將子宮切除，免除後患🤣切除後check到腫瘤是第一期，不活躍，所以無需電療和化療，不需吃藥💊幸好早發現👏👍完全不擔心，感恩身體檢查真的check到👏」更樂觀表示：「感覺人生真美好，大家最緊要身體健康」！

結婚多年。（IG@muisc927）

殿堂級監製劉家豪與梅小青退休生活比以前更精彩。（官方提供圖片）

弄孫為樂。（IG@muisc927）

梅小青去年入院，要插鼻喉。（IG@muisc927）