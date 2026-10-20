胡定欣讚嘆陳瀅裸露戲犀利　升呢人妻難再拍大尺度：年輕先有膽量

胡定欣今日（20日）現身中環，出席一個由銀行贊助的馬拉松起步禮，即場分享理財與日常跑步心得。剛與老公慶祝結婚一週年的她，透露兩人僅簡單食飯慶祝，並大談夫妻之間的相處之道與財政管理方式。此外，談及娘家TVB台慶劇《璀璨之城》中陳瀅的大膽裸露演出，胡定欣直言有留意，並表達了自己的看法。

胡定欣出席馬拉松揭幕活動，中、小學時期曾參加過學校田徑隊跑短跑的她，笑指當時覺得自己的能量是多到停不到，試過在學校練習時，收不住腳步撞上保護墊。（葉志明 攝）

夫妻跑步鍛鍊 讚老公長跑內力更強

胡定欣受訪時，自言未試過跑半馬，所以是一大挑戰，到時落場「跑得幾多幾幾多」。她透露平時也有與老公一起跑步：「佢內力比我更加強！因為佢有目的要跑步，大家想健康啲，平時又鍾意食嘢，希望保持身材。跑嘅時候，我叫佢唔好就我，跑前啲都冇問題，總之我知道你喺前面就得㗎了。」

胡定欣日前和老公慶祝結婚一週年。（葉志明 攝）

慶祝結婚一週年 暫無生小朋友計劃

胡定欣與老公剛迎來結婚一週年紀念，被問到如何慶祝時，她笑言：「係啊！啱啱慶祝咗我們結婚一週年，時間過得真係好快。（只係食飯慶祝？）係啊，其實都好夠了，我哋睇返上年結婚同旅行時候嘅相，覺得『哇，轉眼間咁就過咗一年啦』，好回憶返嗰個旅程。」

胡定欣指兩公婆開心食餐飯已經好滿足。（IG圖片）

胡定欣甜蜜表示老公為了讓她開心，多了儀式感，更爆結婚週年當晚本想給她驚喜，訂了餐廳才告訴她，但被她提前打消念頭：「佢不嬲喺安排上都好好，佢本來係想畀驚喜我，嗰日先帶我去食飯嘅地方，但我話『唔好啦，你畀我知啦，因為我想知道自己點樣Dress up。』打扮得靚啲，大家影張相』。（有冇幻想一下下年張相變三個人？）呢個冇諗了，其實兩個人都好開心，屋企人都唔會畀壓力。反而係會諗有冇機會重遊結婚嘅地方，因為真係好鍾意。」

胡定欣透露夫妻二人一直保持財政獨立。（葉志明 攝）

夫妻實行財政獨立

提到家中的財政大權，胡定欣透露夫妻二人一直保持財政獨立：「我哋兩個其實都好獨立，大家管好自己嘅財富啦。因為我哋一路以嚟管理財富上嘅方法同投資都唔一樣嘅，各自照顧好自己就OK㗎啦。咁家用就一定有畀啦，佢係我老公，唔多唔少都要照顧嘅。」她續指二人平時最大的支出主要在日常生活及旅遊上：「我哋兩個都好鍾意食嘢、飲返兩杯、去旅行，支出最主要係生活上嘅消遣，而家庭開支，大家有各自負責的一部分，好平衡。」

胡定欣想與老公重遊結婚的地方。（IG圖片）

賀歲片首度合作阿Sa 重遇林峯感嘆歲月如梭

剛完成賀歲片《食住上》拍攝的胡定欣，表示今次合作的伙伴大多是首次合作，包括阿Sa（蔡卓妍），兩人於戲中飾演閨蜜：「我同阿Sa係第一次合作，佢演一個好Mean嘅食評家，我就係縱容佢嗰個人，好好玩！」至於另一合作演員林峯，她則笑言二人很久沒有同場演戲：「嗰日佢都有問我哋上一次合作係幾時，原來已經好耐，係一套古裝片。」

胡定欣與阿Sa蔡卓妍及林峯合作賀歲片《食住上》。（電影公司提供）

回應陳瀅大膽裸露戲 「年輕才有這個膽量」

提到舊東家TVB最近熱播劇集《璀璨之城》中，陳瀅的大膽裸露劇情引來熱議，胡定欣直言：「都有留意到嘅，都真係……好犀利啊。」被問到如果當年要求她拍攝同類大膽戲份能否接受時，胡定欣直言：「我覺得如果演員知道劇情有需要，是要有呢個效果先表達得到嘅，而且都要導演同演員大家都同意，先可以拍㗎嘛。我覺得佢哋認為合情理，所以就促成呢場戲。」問到現在已為人妻，是否找她拍這些戲份都未必接受到？胡定欣直言：「真係唔知啊，係啦，或者可能年輕先有呢個膽量。我自己以前拍戲最多都係露背。（佢係360度？）係囉，我覺得真係要劇情需要先得。」

陳瀅在《璀璨之城》中除衫破格演出惹爭議。（劇集截圖）

胡定欣也有留意這幕，讚嘆：「犀利」。（葉志明 攝）

力撐胡杏兒進修碩士 替劉愷威新戀情送祝福

此外，提到好姊妹胡杏兒最近重返校園修讀碩士課程，胡定欣大讚對方厲害：「佢好叻叻。首先替佢開心，大家都入行咁耐，要再去進修自己，同時兼顧工作同學業，仲要照顧家庭，真係好唔容易！我哋係好贊成同好支持佢。（妳自己會唔會都有計劃進修？）如果個科目有興趣，自己都會想，因為我哋入咗行一段長時間，都真係要input返先至會有新啲嘅諗法，繼續喺呢條演藝路上行。」而對於好友劉愷威公開新戀情，胡定欣表示今早看到新聞感到十分替對方開心：「恭喜晒！（覺得襯唔襯？）靚仔靚女，替佢高興，好好Enjoy！」