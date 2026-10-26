利穎怡回應吳若希點讚遭雪藏　爆HOY極大方零顧忌：照畀Like

前《東張女神》利穎怡日前（20/10）出席由HOY媒體舉辦的「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會。會後她接受《香港01》訪問，大談近況及工作動向，更回應了近日娛樂圈有關「畀Like惹禍遭雪藏」的熱議話題。

升格人母照顧BB辛苦 坦承初期曾輕微抑鬱

提到成為人母要照顧小朋友的經歷，她笑言：「其實一開始頭三個月嗰陣都幾辛苦，覺得自己有輕微嘅抑鬱。但係之後好好多，原來你習慣咗嗰個生活之後呢，就會慢慢適應咗。」被問到會否趁機再追下一胎，利穎怡則表示：「唔會啦，夠啦！都話經濟差啦，等賺多啲錢先再諗啦！」

利穎怡大讚HOY大方按讚零顧忌。（盧振輝攝）

簽自由身合約彈性極大 讚新東家作風大方

談到現時與HOY媒體的合作模式，利穎怡表示雙方是以自由身形式簽約，因此擁有相當高的自由度：「我哋唔係簽死咗，所以其實我哋出去拍唔同嘅台都可以。其他台都可以搵我哋，唔會小氣，好大方㗎！」

對於近日有傳聞指吳若希（Jinny）因演技被指浮誇，加上疑似點讚網民建議HOY處境劇《你的保安李寶安》改於晚上8時對撼《三代同糖》的帖文，而觸怒高層導致其角色於第50集後「被消失」。最新一集的《三代同糖》中，管理層要求萬里（吳若希 飾）即日交接工作並啟程離港，前往非洲國家「吳旺達」接管當地業務。被問到現時在HOY工作是否可以隨心所欲地給社交媒體貼文按讚、甚至支持其他電視台的劇集時，利穎怡大讚新東家包容度高。她直言自己私下也會追看其他台的節目，例如圈中好友參演的劇集：「我都有睇㗎，係Friend嘛！唔會因為我唔喺嗰間公司，就唔係朋友㗎嘛！」至於是否可以自由「畀Like」，她亦笑著回應：「照畀Like，因為大家都好大方！」充分展現出她對現時工作環境與自由度的滿意。

利穎怡大讚HOY大方按讚零顧忌。（盧振輝攝）

今日HOY媒體舉辦的「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會。（盧振輝攝）