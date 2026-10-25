梁朝偉被捕獲跑馬地睇車　自爆鍾意揸車解壓稀有神車庫全曝光

影帝梁朝偉向來是圈中著名的「隱世車迷」，私下收藏多部夢幻名車。日前梁朝偉被捕捉到現身跑馬地名車展廳睇車，目標正是今年剛剛抵港的新版超跑Aston Martin Vantage S（連稅限量優惠價約278萬港元起）。

影帝梁朝偉日前被拍到現身跑馬地名車展廳，站在展廳內近距離欣賞車款。（讀者提供）

偉仔在現場聽取職員詳細講解，眼神專注地研究車身線條與規格。（讀者提供）

偉仔彎下身軀仔細研究座艙內飾與細節，展現資深車迷的專業態度。（讀者提供）

梁朝偉雙手抱胸聽取店員介紹，對眼前這部278萬起的超跑表現得相當有興趣。（讀者提供）

早年自爆愛揸車原因：坐車會暈車浪

梁朝偉早年前接受訪問時曾透露，自己從小就極之喜愛揸車，更笑言背後有個特別原因：「因為我會暈車浪，所以唔可以坐，只能揸。我真係好享受揸車好自由嘅感覺。」他亦直言自己不會飛車，特別覺得香港地方不大：「圍住香港兜一圈，大概唔使一個鐘，而且一路上會經過海邊、經過樹林、經過山路，我好鍾意揸車兜一個圈，成個人放鬆好多。」

劉嘉玲與梁朝偉（IG＠carinalau1208）

梁朝偉早前被拍到開其超級跑車現身石澳。（IG@ahthew_photography）

因剛運動完就落雨，梁朝偉化身專屬司機載劉嘉玲。（IG@carinalau1208）

收藏多部稀有神車 曾被捕捉揸千萬993跑山

梁朝偉對跑車的品味極高，近年頻頻被網民及車迷在香港路面上「野生捕獲」。他曾被拍到駕駛全球限量僅25架、價值超過1,200萬港元的「神車」Gunther Werks Porsche 993現身石澳車聚；其後又被拍到換上剛購入的紅色限量版Porsche 911 Speedster遊車河，最近又梁朝偉又駕駛Porsche 911 S/T，全球僅有1963輛，報價$5,669,000起，引起車迷熱議。據報，梁朝偉17年曾以約300萬元購入一架開篷Mercedes-Benz跑車作生日禮物，至於平日代步的車，十多年來都是那部黑色Range Rover Sport。今次梁朝偉親身到展廳細看Aston Martin Vantage S，似乎又想為自家車庫再添新成員。

梁朝偉早前被攝影師捕捉駕駛全球限量25架的Gunther Werks Porsche 993！（IG／@ tim_9hit_photography）

梁朝偉早前被捕捉到的座駕是Porsche 911 S/T，全球僅有1963輛。（IG/@bublue_phot0）