44歲梁芷珮被Gen Z潮語難倒　「Wdym」引發無限Loop：真係好難明

現年44歲的梁芷珮（Christy）與老公Kenneth結婚多年，育有兩子一女，一家五口幸福美滿。梁芷珮同老公夫妻檔拍住上成為旅遊KOL，經常孖住周遊列國為大家介紹好去處，近年更憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎，實行寓工作於娛樂！年輕誕子的梁芷珮，平日與三名子女相處融洽如朋友，毫無代溝，但日前她卻被二仔的一句Gen Z（Z世代）網絡潮語徹底難倒！

梁芷珮（Christy）與老公Kenneth結婚多年。（IG@imchristyleung）

溫馨。（IG@imchristyleung）

經常周遊列國。（IG@imchristyleung）

育有兩子一女。（IG@imchristyleung）

溫馨。（IG@imchristyleung）

大仔Brendan已經22歲。（IG@imchristyleung）

梁芷珮家庭群組對話曝光 二仔Gen Z縮寫「Wdym」引發無限Loop

梁芷珮日前於社交平台分享一段家庭群組「Lai's Family」的對話截圖，對話中，梁芷珮先問二仔Duncan「How about the way u run?」，二仔Duncan隨即簡短回覆：「Wydm（Wdym）」，不明所以的梁芷珮追問道：「What's Wydm mean（Wydm是什麼意思）」，二仔見狀即解釋：「What u mean（你是指什麼意思）」。怎料梁芷珮未能悟出對方的意思，以為二仔在反問她，於是再問一次「What is this mean」，Duncan再解釋：「What do u mean（你是指什麼意思）」，但梁芷珮依然不明白，兩母子互相反問，對話相當搞笑！

二仔一句「Wdym」引發無限Loop。（IG@imchristyleung）

二仔一句「Wdym」引發無限Loop。（IG@imchristyleung）

二仔Duncan 15歲生日。（IG@imchristyleung）

梁芷珮為大仔Brendan慶祝22歲生日！（IG@imchristyleung）

一家五口幸福美滿！（IG@imchristyleung）

二仔陪媽媽跑步！（IG截圖）

囡囡愈大愈靚女。（IG@imchristyleung）

梁芷珮無奈感嘆：Gen Z language真係好難明呀

梁芷珮坦言完全沒意識到二仔所講的正是「What do you mean」的英文首字母縮寫，她無奈地寫道：「係咪淨係我唔知咩叫wdym?Gen Z language真係好難明呀，我同佢無限loop咗10次，老公先話我知係what do u mean🫣」不少網民及家長看後紛紛留言笑指十分有共鳴：「gen Z仲有好同字我地唔明㗎」、「媽媽要學嘢喇」。

大仔Brendan大學畢業。（IG@imchristyleung）

一家人去旅行。（IG@imchristyleung）

一家人去旅行。（IG@imchristyleung）