劉嘉玲罕揭做一事觸怒梁朝偉被喪鬧　暴肥到130磅遭監製嘲：還吃

影帝梁朝偉與影后劉嘉玲相愛36年，結婚17年一直恩愛如初，是娛樂圈公認的模範夫婦。劉嘉玲近日接受內地主持人李靜訪問，再次爆料與梁朝偉的婚姻生活。她坦言如見梁朝偉出差會很舒服，一次跳傘後遭梁朝偉痛罵。

劉嘉玲與梁朝偉（IG＠carinalau1208）

因剛運動完就落雨，梁朝偉化身專屬司機載劉嘉玲。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲爆見梁朝偉出差：心態很舒服

劉嘉玲在節目中談到與梁朝偉婚姻之道。劉嘉玲坦言以前常要同梁朝偉「膩在一起」，迫他出席飯局，「但他去了，他一臉的不開心，坐在那邊如坐針氈一樣，每個人過來跟他打招呼，他都是好像，嘩，千萬不要過來。」劉嘉玲坦言不想見梁朝偉「受罪」，故不再強迫他出席飯局。而如今兩人生活模式改變，劉嘉玲見梁朝偉出差或獨旅竟很開心，「心態是很舒服的，可以自己一個人在家裏。」劉嘉玲形容現在與梁朝偉的愛「來得更加濃烈、像家人、堅固的。」

梁朝偉與劉嘉玲手拖手好sweet。(微博截圖)

梁朝偉與劉嘉玲手拖手好sweet。(微博截圖)

萬呎高空跳降落傘：回去被我老公狂罵你是不是瘋了

劉嘉玲又分享，一次在過萬呎高空跳降落傘，跳完後「回去被我老公狂罵一頓。他說：『你是不是瘋了？』我說：『很安全啊，有人陪我跳！』他說他不想把自己的生命控制在別人手上。」劉嘉玲笑言梁朝偉「甚麼都害怕」，如果他在一定會制止劉嘉玲跳傘，「所以我不想跟他一齊。」劉嘉玲指最近梁朝偉愛上賽車，她也不參與。

無綫拍劇肥到逾130磅被監製罵：胖到鏡頭都撐不下了

劉嘉玲愛與梁朝偉和演藝圈好友做運動。她憶述在無綫拍劇時曾肥到逾130磅（約59公斤），一次在食堂食杯麵，「電視劇監製見到我在吃泡麵，他說：『你還在吃啊？你已經胖到鏡頭都撐不下了，你還在吃！』」之後張國榮介紹自己的健身教練給劉嘉玲，劉嘉玲健身瘦了下來，運動習慣持續了30多年，亦在周潤發帶領下愛上行山。

劉嘉玲談與梁朝偉婚姻之道。（抖音@主持人李靜）