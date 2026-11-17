無綫藝人、Patrick Sir（林溥來）太太關宛珊（Kimmy），近年主力照顧5歲兒子林若嘉（Preemo），不過她依然不忘抽空回饋社會。日前，她在社交平台分享了一張自己到慈善機構「惜食堂」做義工的相片。相中見她暫時卸下平日的靚媽光環，穿着紅、白橫條紋上衣，外罩一件寫有「FOOD ANGEL」的黑色圍裙，並佩戴了面罩、外科口罩、防塵帽，以及戴上厚厚的工作手套與袖套，正全神貫注地用刀切洋蔥，可以說是「全副武裝」兼全無明星架子。

Patrick Sir放低喇沙仔情意結，安排5歲仔考入國際學校做姚焯菲師弟，引起不少話題（IG：@kimmykwanb）

一家三口！（IG/@kimmykwanb）

忙裏偷閒回饋社會

雖然穿得密不透風、不顧平日出鏡的形象，但依然擋不住她的愛心。關宛珊在限時動態中透露，自己原本計劃趁着不用為兒子Preemo準備午餐的「Treat Day」（放假天）去做義工，並在完成服務後接兒子放學，形容這個行程原本「計劃得太完美」。怎料人算不如天算，兒子在昨晚突然發燒，導致今日無法上學，更需要提早放Term Break（期中假）。雖然家庭突發狀況打亂了行程，不過關宛珊依然堅持親自落場，為弱勢社群出一分力，這份愛心和奉獻精神獲得一眾網民大讚！

關宛珊人美心善！（IG截圖）

帶囝囝參加傳統印度結婚儀式！（IG/@kimmykwanb）

幼稚園老師。（IG/@kimmykwanb）

關宛珊早於2008年出道，當年她因參加學校歌唱比賽中獲唱片公司睇中，推薦參加電視劇選角而入行。多年來她在TVB演過不少劇集，當中在綜藝節目《美女廚房》擔任味之天使「蜜瓜」而為人熟悉，而她在2016年她與林溥來（Patrick Sir）結婚，直到2021更誕下兒子Preemo。

「味之天使」蜜瓜 關宛珊（Instagram@kimmykwanb）

Keep得好好！ （IG/@kimmykwanb）