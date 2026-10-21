肥媽飛外地上網卡失效「被迫」失聯　慘被電訊公司串：叫我換電話

現年72歲的肥媽（Maria Cordero）自丈夫Rick於2020年底病逝後，除了陪伴家人，積極投入工作，近日出席無綫飲食節目《美食強人》宣傳活動，工作不停。可是最近她卻拍片自爆在澳門「被迫失聯」，她怒斥：「我真係好嬲！」

肥媽。（盧振輝攝）

肥媽怒斥「被迫」失聯：真係好嬲

肥媽近日拍片表示，因工作繁忙，特意購買了涵蓋全球的漫遊套餐，在外地時卻屢次無法連線，她說：「我最近真係好嬲！我去咗兩次澳門，那我買個漫遊呢，就係全世界嘅，即係我用100GB咁，因為我哋做嘢成日飛，去到嗰個國家再撳、唔得。」

肥媽2,000萬獨立屋變健身房。（IG@mama_maria_cordero）

肥媽憶述一次去澳門晚宴，網絡中斷令她在當地的行程大受影響，甚至陷入無法聯絡外界的困境，她說：「我試過上次去飲，喺澳門我被困在那裏，好彩我就見到熟朋友借人哋嗰個熱點，借人哋嗰個網絡，咁人哋走㗎嘛，你明唔明啊？我直情唔停咁借三個人嘅熱點，淨係叫個司機啫！」肥媽的助手曾協助反映，但未獲有效解決。肥媽表示：「我個秘書話冇理由㗎，我哋畀咗錢，佢哋覺得我老人家唔識撳。好啦，早幾日我哋去澳門，我成個電話交咗畀佢，佢撳到呢，全程去到澳門飲埋，睇埋騷，夜晚返嚟已經兩點，佢全程都撳唔到啊！」

肥媽愛犬Barney近日離世，令她十分傷心。（Facebook@Maria Cordero）

肥媽不時會在社媒分享家中愛犬照片，讓網民一齊陪伴成長。（Facebook@Maria Cordero）

肥媽大感無奈道：「打電話去電訊公司嘅總部同佢講，佢話：『冇理由㗎喎，我哋都冇咩人投訴喎，你諗吓換個電話啦』，叫我換個電話！我即刻同我秘書話，換咗電訊公司！佢話：『你畀咗、買咗plan！』我話：『買咗都換啊，換咗個台啦。』」肥媽指連司機的網絡卡也用原了，肥媽說：「我就唔信喇，我咁lucky？即係得我？佢硬話冇人投訴，話係你個電話，你試吓換個電話啦，如果唔得再打嚟，真的好無奈。」肥媽最終選擇終止該電訊公司的服務。

肥媽在澳門被迫「失聯」。（小紅書@肥媽）

肥媽怒斥電訊公司。（小紅書@肥媽）