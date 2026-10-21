史穎喬滑雪店打工幫TVB女星試身　為事業差距感emo：唔知做緊咩

前無綫藝人史穎喬日前為黃嘉樂的驗車真人騷宣傳活動擔任司儀，期間一同受訪。講到在舊東家演出的劇集《死有對証》口碑好，她非常感恩：「我見網民有做過統計，有12位有份參與嘅藝人，都喺TVB畢咗業，可能好多人畢業嘅作品，都係用一個好好口碑嘅電視劇完結，我覺得係幾好。」另外她早前在訪問中提到自己兩年前為生計去滑雪店打工，賺取80元時薪，她透露在店裡偶遇曾同場拍戲的TVB女演員，招待對方及幫手試身、摺褲腳等等，雖然該女星非常友善，更買多幾件，但史穎喬想起二人差距，對方放假可以去玩、自己則要做兼職幫補，回家都曾陷自我懷疑：「覺得自己唔知做緊咩……其實自己嘅堅持、骨氣究竟啱唔啱呢？」不過之後她終於想通，決定要保持初心堅持下去。



前無綫藝人史穎喬（左）日前為黃嘉樂的驗車真人騷宣傳活動擔任司儀。（鄧穎琪攝）

離巢後主力接司儀工作 感恩《死有對証》口碑佳

史穎喬早前正式離開無綫（TVB），目前與另一經理人公司合作，談到工作動向，史穎喬透露：「我最近接觸比較多都係做MC，可能有啲公司或者活動司儀，好似今日香港驗車呢一個，都好開心。」在旁的同門師兄黃嘉樂亦非常力撐，笑言已是第三、四次出席她擔任司儀的活動。雖然已經離巢，但史穎喬仍有一部存貨劇集《武林》尚未播出，對於早前出街的告別作《死有對証》大獲好評，她感恩表示：「我都好開心呀，我離開咗TVB，但係有同屋企人睇電視，同埋都見到收視口碑都唔錯。我見網民有做過統計，有12位有份參與嘅藝人，都喺TVB畢咗業，可能好多人畢業嘅作品，都係用一個好好口碑嘅電視劇完結，我覺得係幾好。」

史穎喬早前正式離開無綫（TVB），目前與另一經理人公司合作，談到工作動向，史穎喬透露：「我最近接觸比較多都係做MC，可能有啲公司或者活動司儀，好似今日香港驗車呢一個，都好開心。」（鄧穎琪攝）

對於早前出街的告別作《死有對証》大獲好評，她感恩表示：「我都好開心呀，我離開咗TVB，但係有同屋企人睇電視，同埋都見到收視口碑都唔錯。我見網民有做過統計，有12位有份參與嘅藝人，都喺TVB畢咗業，可能好多人畢業嘅作品，都係用一個好好口碑嘅電視劇完結，我覺得係幾好。」

滑雪店打工偶遇同公司女星 回家忍不住Emo：唔知做緊咩

早前史穎喬曾接受訪問，提及入行後為了維持生計及追夢，曾到滑雪用品店做兼職售貨員，期間更撞正另一位女藝人來購物，並要幫對方試身。重提這段經歷，她直言當下百感交集：「當時有一日我素顏戴住口罩正常返工，就見到有個靚女又係戴口罩，然後我哋相認咗，聽咗把聲佢就係我哋同事嚟嘅。我都有Sell佢一啲滑雪嘅衫褲，嗰一晚返到屋企，我都emo。」

早前史穎喬曾接受訪問，提及入行後為了維持生計及追夢，曾到滑雪用品店做兼職售貨員，期間更撞正另一位女藝人來購物，並要幫對方試身，她坦言當日感到emo。（鄧穎琪攝）

質疑堅持是否正確 黃嘉樂力撐師妹腳踏實地追夢

黃嘉樂好奇她為什麼emo，她坦言：「覺得自己唔知做緊咩，當時覺得同事可能唔使拍劇嘅日子，都會周圍去玩、影吓相、post吓IG、增值自己、學多啲運動；但係同時間，我當下為咗生活，奔波，為咗追夢，喺滑雪用品舖打工，當下有嗰個對比，然後就emo。」她續說：「其實自己嘅堅持、骨氣究竟啱唔啱呢？如果我真係要去追夢，我係咪應該嗱嗱聲賺多啲錢，投資喺自己，學其他嘢，演技或者其他嘢都好，而唔係繼續慢慢$80一個鐘喺度磨、喺度坐。」不過史穎喬就大讚該名女星當時態度十分友善，絕對沒有不禮貌，更幫襯買了幾件裝備：「佢都好Nice㗎當時，我都有幫佢着吓褲嗰啲，你知好厚重。同埋佢都幫我買咗幾件，幾好。」

史穎喬坦言：「覺得自己唔知做緊咩，當時覺得同事可能唔使拍劇嘅日子，都會周圍去玩、影吓相、post吓IG、增值自己、學多啲運動；但係同時間，我當下為咗生活，奔波，為咗追夢，喺滑雪用品舖打工，當下有嗰個對比，然後就emo。」（鄧穎琪攝）

史穎喬自我懷疑：「其實自己嘅堅持、骨氣究竟啱唔啱呢？如果我真係要去追夢，我係咪應該嗱嗱聲賺多啲錢，投資喺自己，學其他嘢，演技或者其他嘢都好，而唔係繼續慢慢$80一個鐘喺度磨、喺度坐。」（鄧穎琪攝）

經歷掙扎後決心堅守初心 史穎喬計劃再考車牌及瑜伽牌

聽到師妹的掙扎，黃嘉樂隨即以前輩身分大力鼓勵，大讚她腳踏實地：「唔係喎，我覺得你好叻喎！因為你為咗追隨自己嘅夢想，維持自己嘅生活，我覺得好正確，你冇用旁門左道嘅嘢，行得正企得正，做乜要emo？唔需要emo！」嘉樂更教導她將兼職經歷視為演員的養分：「你都增值緊自己！做part-time嘅時候，除咗搵錢你仲可以觀察人生百態，都係上緊堂，演戲就係觀察人生百態，所以你根本冇浪費時間。」

黃嘉樂隨即以前輩身分大力鼓勵，大讚她腳踏實地：「唔係喎，我覺得你好叻喎！因為你為咗追隨自己嘅夢想，維持自己嘅生活，我覺得好正確，你冇用旁門左道嘅嘢，行得正企得正，做乜要emo？唔需要emo！」（鄧穎琪攝）

經過一番沉澱，史穎喬亦慶幸自己選擇了堅守初心：「雖然我經歷過呢個掙扎，我都係揀返我要堅守自己初心。」她直言：「我覺得嗰個思考人生，都係一個好好嘅事，因為我記得之後我都有問過一啲師兄，真係唔係好多人都含住金鎖匙出世，去追夢，佢哋好多人都原來經歷過呢啲情況，我覺得某程度係要有自己反思，或者真係emo過，再決定繼續去堅持，呢個先係真正嘅堅持。」史穎喬又表示這段打工經歷並無白費，提到未來計劃，本身已考獲保安牌的史穎喬笑言眼見師兄成功考獲驗車牌，自己亦蠢蠢欲動：「我嚟緊都會想考車牌，同埋我而家開始都有做吓瑜伽，都想考個瑜伽牌，靠自己做！」

經過一番沉澱，史穎喬亦慶幸自己選擇了堅守初心：「雖然我經歷過呢個掙扎，我都係揀返我要堅守自己初心。」（鄧穎琪攝）