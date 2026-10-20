《璀璨之城》首播稱冠狂吸141萬觀眾　《三代同糖》收視終止瀉

無綫公布上周（12日至18日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及 YOUBORA 收視資料數據顯示，由張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯等主演名門鬥爭劇《璀璨之城》上周首播，跨平台直播收視最高22點（141萬觀眾），上周收視稱冠，是自2025年（截至目前）首播（首周）最高收視劇集，比上周同期節目《死有對証》最高收視21.5點（138萬觀眾），上升0.5點。

《璀璨之城》上周收視稱冠。（《東張西望》節目截圖）

資訊節目《東張西望》最高收視 21 點（135 萬觀眾），比上周最高收視22.7點（146萬觀眾），下跌了0.3點；車婉婉、吳若希及李茵彤主演處境劇《愛．回家之三代同糖》最高收視 16.8 點（108 萬觀眾），與上周最高收視16.8點（108萬觀眾）平手；方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉攜手炮製資訊節目《醫生，你有病？》上周五播映最後一集收視續飊升，最高收視19.1點（123萬觀眾），比上周最高收視18.2點（117萬觀眾），上升0.9黠，網上討論依然熾熱；外購劇《逐玉》上周首播，翡翠台電視直播收視最高14.5點（93萬觀眾），比上同期節目《百花殺》最高收視14.3點（92萬觀眾），上升了0.2點。

《東張西望》最高收視 21 點（135 萬觀眾）。(節目截圖)

周六晚《香港系列之細間始終你好》最高收視16.5點（106萬觀眾），比上周最高收視17.4點（112萬觀眾），下跌了0.9黠；特備節目《善心滿載仁愛堂》最高收視13.2 點（85 萬觀眾），比上周同期節目《功夫》最高收視14.7點（94萬觀眾），下跌了1.5點。

《善心滿載仁愛堂》最高收視13.2 點。(盧振輝 攝)

周日晚江美儀、朱敏瀚、吳業坤、曾展望及張振朗主持《試真 D 唷》最高收視 17.4 點（112萬觀眾），比上周最高收視18.8點（121萬觀眾），下跌了1.4點，周末收視稱冠；林盛斌（阿Bob）主持《女神配對計劃2》最高收視 15.3 點（99 萬觀眾），比上周最高收視16.8點（108萬觀眾），下跌了1.5點；《一周星星》最高收視 11.1 點（71萬觀眾），比上周最高收視13.2點（85萬觀眾），下跌了1.9點。